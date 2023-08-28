中國女長期側躺滑手機！右眼突全黑　醫親揭原因：病變了

中國湖南省張家界市1名女子，長期慣用不良姿勢使用手機，近日她突然出現短暫失明、隔天即恢復的異常狀況，就醫檢查才發現兩眼已出現病變，最嚴重恐徹底失明。 我是廣告 請繼續往下閱讀 綜合中媒報導，24歲的中國女子小沈（化名），大學開始就習慣「長期側躺」玩手機，導致右眼近視達600度，比左眼度數高300度，出社會後，也經常長時間看書、看手機，因而用眼過度。本月23日晚間，小沈突然發現右眼短暫失明，但隔天一早又恢復正常，嚇得她趕快去醫院檢查，結果診斷出她兩眼的眼底都出現「豹紋狀病變」，右眼的狀況又比左眼嚴重許多。醫生指出，這種病變大多發生於1000度以上的重度近視，最嚴重會導致永久失明，一旦發生就不可逆，後續若再有異常，如短暫失明達5分鐘甚至更久的話，就需盡快就醫治療。而經此一嚇後，小沈也開始勤吃葉黃素護眼，並盡可能保持良好的用眼姿勢，戒掉晚上關燈還側躺玩手機的習慣，也會定期回醫院追蹤。中國經濟難復甦！外媒直指「獨裁錯誤決策」 嘆：沒有無痛的解方微軟曝中國駭客組織暗地攻台！「亞麻颱風」鎖定多個政府機關中國經濟差、香港企業也成犧牲品 大量內地居民赴港開戶「避險」房市危機失控！習「三道紅線」成催命符 中國經濟恐多點觸發崩盤