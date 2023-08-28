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中國女長期側躺滑手機！右眼突全黑　醫親揭原因：病變了

▲中國湖南省張家界1名女子，因長期以不良姿勢使用手機，導致兩眼都出現病變。（示意圖／取自Pixabay）
▲中國湖南省張家界1名女子，因長期以不良姿勢使用手機，導致兩眼都出現病變。（示意圖／取自Pixabay）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國湖南省張家界市1名女子，長期慣用不良姿勢使用手機，近日她突然出現短暫失明、隔天即恢復的異常狀況，就醫檢查才發現兩眼已出現病變，最嚴重恐徹底失明。

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綜合中媒報導，24歲的中國女子小沈（化名），大學開始就習慣「長期側躺」玩手機，導致右眼近視達600度，比左眼度數高300度，出社會後，也經常長時間看書、看手機，因而用眼過度。

本月23日晚間，小沈突然發現右眼短暫失明，但隔天一早又恢復正常，嚇得她趕快去醫院檢查，結果診斷出她兩眼的眼底都出現「豹紋狀病變」，右眼的狀況又比左眼嚴重許多。

醫生指出，這種病變大多發生於1000度以上的重度近視，最嚴重會導致永久失明，一旦發生就不可逆，後續若再有異常，如短暫失明達5分鐘甚至更久的話，就需盡快就醫治療。而經此一嚇後，小沈也開始勤吃葉黃素護眼，並盡可能保持良好的用眼姿勢，戒掉晚上關燈還側躺玩手機的習慣，也會定期回醫院追蹤。

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