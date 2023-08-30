巷仔內／中國經濟回不去！飛速成長到就地躺平　全球恐難置身事外

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中國經濟陷入危機已經沒有任何爭議，但中國經濟疲軟後，對全球會帶來多大的影響，看法則仍有分歧。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在《紐約時報》專欄撰文，認為「美國受中國潛在危機的影響小得驚人」，克魯曼預期中國經濟將是內部的潛在危機，而不會成為像2008年金融海嘯那樣衝擊全球的事件。
不過其他專家的看法就沒有克魯曼那麼樂觀，根據世界銀行的數據，全球人均GDP在2008年至2021年間成長了30％，而如果將中國排除在外，這數字會變成12％。中國對於全球經濟成長的重要性顯而易見，克魯曼因為美國對中國的直接投資與出口額佔比不高，認為中國經濟危機對美國影響有限。但他卻似未考慮到全球化帶來的蝴蝶效應，其他與中國經貿往來更密切的國家，尤其那些大量出口產品到中國的國家，將會受到明顯衝擊，而這些國家經濟出現衰退後，又會往外擴散出去，最終衝擊波的影響範圍恐怕是難有人能置身事外。
中國經濟奇蹟為何失靈？
「中國崩潰」論流傳已久，但過去40年中國經濟成長看來勢不可擋，不僅安然度過一次次危機，還能拉動全球經濟。然而，這次情況卻不同了，為什麼中國經濟成長神話破滅、奇蹟失靈？
首先客觀的說，不光是中國，全球許多國家都誤判了疫後經濟復甦的形勢，經歷3年疫情摧殘，不少企業部門的規模縮編，民眾對未來仍存在不確定感，減少消費，這種效應並非政府解除對疫情管制後就能一夕復原。更何況，中國在鬆綁前仍在大力推動清零，對於經濟部門的打擊比其他國家更甚。
中國改革開放初期，大量農村人口移動到都市就業，便宜的勞動力讓中國製造業快速發展，但等到這波農村人口紅利用盡後，中國經濟並未妥善規劃升級轉型，少數非常成功的科技大公司往往也遭到北京打壓，地方政府仰賴「債務驅動型增長」，將房地產當作拉升經濟的奇兵，而當經濟開始下行，房企暴雷頻頻，房地產不僅無法像過去那樣成為刺激經濟的特效藥，反而成為政府注入財政資源也難挽救的沉痾。
另外，更需注意的是中國社會的氣氛改變，狼性不再，無力也無心內卷，青年失業率飆高，移民海外的「潤」成為一種流行詞，「全職兒女」成為新現象，社群網路上越來越多年輕人拿過苦日子自嘲，不僅年輕人躺平，年紀較長的族群也面臨「35歲詛咒」，一過35歲就求職困難，保住工作都已不易，更別說能夠追求生活品質或是大力消費。
社會中一旦出現信心危機，消費者不願意花錢，企業不願意投資，有潛力成為企業家的人不出來創業，整個經濟部門的活力就越來越降低，信心危機與經濟衰退成為一種互相加劇的惡性循環。年輕人難找工作而不願消費，企業又因消費者不花錢而縮編不聘員工。
習近平還能承受多少壓力？
中國經濟陷入危機，許多外媒都將矛頭指向習近平。《日經亞洲》認為習近平的核心圈子缺少懂經濟的技術官僚，瑞士媒體《新蘇黎世報》直指習近平的威權統治就是扼殺中國經濟的原因。《經濟學人》也認為，中國的決策受到意識形態支配，經濟與金融部門綁手綁腳，習近平不斷收緊權力，重視國家安全優先於經濟發展。
也不是外媒特意唱衰中國，或是對習近平抱有敵意，任何國家陷入經濟危機，考驗的本來就是執政當局的治理應對能力，日本失落的30年是如此，美國曾經的經濟大蕭條也是如此。但在民主國家，如果政府無力解決問題，自然會被選民用選票淘汰，但在中國卻沒有這樣的機制，甚至連大眾媒體，都不敢直陳經濟問題，《搜狐新聞》6月中一系列根據中國官方統計數據做出的海報，聚焦中國底層的社會問題，結果遭到下架封殺。
習近平雖然集中了所有的權力，但無論是早年的打貪，後來的共同富裕，再到最近喊出「中國式現代化」不只是追求物質富足，可以看出北京政府依舊必須回應群眾的不滿與需求。
中國經濟躺平，不僅讓全球經濟失去成長引擎，更重要的是對北京構成一種壓力不斷升高的政治風險，七年之病難求三年之艾，由於解決不了實質問題，中國不再公布青年失業率、要求經濟學家減少批評，將腦筋用在公關宣傳。官媒「人民日報」將「台灣當歸」拱上熱搜，不免讓人擔心北京為了轉移焦點，會否採取過激手段。中國作為全球數一數二的大國，若真因經濟危機引發政治與社會變局，恐怕也並不符合世界的繁榮與穩定。