韓也曾發生大樓坍塌！首爾「三豐百貨」20秒內全垮　釀逾5百死亡

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事件發生當下，有學者懷疑是北韓激進分子的炸彈攻擊（當時尚未發生911事件） ，直到韓國官方委託檀國大學土木結構工程系教授鄭鑾（정란）調查，經查明過後才發現問題不在建築設計，而是在建造過程。
首爾在1988年成功申辦夏季奧林匹克運動會後，首都圈地區開始大規模的開發熱潮，本地承建商為了能夠承接大量工程項目，只好縮短建造工期來應付大量需求。這棟三豐百貨的原始設計只有4層樓，但在三豐集團會長李鐏（이준）在施工到一半時要求更改藍圖為百貨公司大樓，不少承重柱被抽起以騰出空間來安裝手扶梯，並加建了第五層。
原先負責的鳥城建設公司得知後以安全為由拒絕繼續施工，李鐏則因此與之解約，並改由自己的建築公司三豐建築工業取而代之。在鄭鑾教授與韓國地檢署調查下，這才發現百貨內的結構與初始設計圖根本不一樣，不僅原本該有16根鋼筋來強化混凝土支柱，現場殘骸一看卻發現每根柱子只有8根鋼筋支撐，且柱子直徑也被縮減。
同時，在經營層面該百貨也並未按照原先預期的處理，例如百貨5樓本來是打算蓋成溜冰場，但三豐高層改變心意決定改開餐廳，所以為了配合韓國寒冷的天氣，因此將5樓地板加厚並在地下鋪設暖氣設備，同時增加了地板的重量；此外，整幢大樓的冷氣設備也被安裝在頂樓，當開放冷氣機滿水時，總重量會超過標準承重負荷4倍之多高達87公噸，加上移動設備時沒用起重機而是直接利用滑輪推拽，導致裂縫就在經年累月下愈來愈大，上述種種因素也導致建築物最終倒塌的命運。
這起事件造成韓國社會難以抹滅的傷痕，不僅官方要求查明真相，也有韓媒長期追蹤，也有生存者出書、上節目還原當天的來龍去脈等，不少消息來源都指出在事發前後已經有多名顧客或員工、保全等警告管理階層「聽到頂樓發出不妙的聲音」，但事發當天百貨高層仍不願閉館檢查，只是簡單先行疏散部分員工與顧客，少數警覺性較高的顧客則先行離開建築物，直到下午5點50分左右，大樓內開始傳出大量斷裂聲，工作人員才開始拉響警報、疏散顧客及職員，但在5點57分左右，百貨從頂樓開始倒塌，整座地標性建築在20秒內夷為平地，共造成502人遇難，另有937人受傷 ，財產損失高達2700億韓元（約2.38億美元）。
三豐百貨的會長李鐏在事故後曾對外表示，「倒塌事故雖然對客人有所損失，但也代表我們公司的財產損壞」，將人命與公司財產損失掛上等號的說法展現毫無悔意的態度，再加上調查後被揭發曾多次買通官員非法改造建築物，以及公司不願放棄尖峰時段的盈利，最終才導致如此嚴重傷亡，民意憤怒之下強烈要求李鐏必須被咎責；然而，當時李鐏僅因刑事疏忽罪遭判處10年半有期徒刑，而後甚至減刑至7年，只是在2003年出獄的他也在同年病逝。
在進一步調查三豐集團後，當局也發現該集團涉及多起嚴重的貪污與詐騙，集團CEO、會長李鐏之子李漢生也因貪污和過失致死被判七年有期徒刑，另有21人被判有罪，包括12名市政府官員，此後韓國政府也對全國建築進行徹查，發現平均每7棟高層建築，就有1棟應該要重建，只有2％在安全的標準規範下。