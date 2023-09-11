男性HPV危機！免疫系統難清除　醫詳解感染途徑「不只性行為」

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「HPV」即「人類乳突病毒」，台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長、台大醫院副院長婁培人表示，此種病毒型別眾多，可分為「高致癌型」與「低致癌型」，前者可能誘發的癌症包括口腔癌、頭頸癌、子宮頸癌、陰莖癌、肛門癌等，後者則常以菜花、疣等形式出現。
婁培人指出，HPV病毒感染途徑眾多，且女傳男的機率（12.3%）略高於男傳女（7.3%），主要傳播途徑為不安全性行為，也有透過器皿、接觸傳播的可能性，若女性陰道內存在HPV病毒，嬰兒出生時也可能因此接觸到病毒、出現母嬰垂直感染的情況。
📍HPV也透過器皿傳播？
針對HPV透過共用器具傳播、引發口咽相關癌症的案例，婁培人說，台大醫院曾收治一位56歲的男性音樂家，沒有抽菸、喝酒、嚼食檳榔等不良習慣，但左側頸部出現淋巴結腫塊，經超音波檢測發現異常，後穿刺發現癌細胞、並透過HPV分析發現病毒，一系列檢查後開刀，才確診HPV引起的扁桃癌。
婁培人提到，這位音樂家以黑管、豎笛為主要演奏項目，在治療期間情緒一度非常低落，認為自己始終潔身自愛，不理解為何還是惹病上身，最終推測可能是年輕時與其他人共用樂器、早早就染上了HPV病毒。婁培人也提醒民眾，不要以為沒有不安全性行為，病毒就找不到你身上。
📍男性也有HPV致癌風險？
過去為減少女性因HPV感染、誘發子宮頸癌，許多國家採取女性HPV疫苗接種策略，相較之下男性少有公費措施，但台大醫院耳鼻喉部主治醫師陳贈成指出，美國男性口咽癌發生率已超過女性子宮頸癌，且7成以上口咽部相關癌症，與HPV有關，台灣統計也發現，約3成的口咽癌為HPV感染所致。
此外，每個人一生中感染HPV的機率高達8成，不論男女都有可能曝露於HPV的風險中，婁培人則提到，世界衛生組織（WHO）2023年9月研究回顧35國文獻發現，15歲以上男性中，每5人中有一人感染到1種以上HPV高致癌型，因此也強調男性有採取HPV預防措施的需求。
台灣的口咽篩檢流行病學檢查則發現，每50位健康成人，就有1位的口咽部感染HPV，而男性口咽部帶有HPV的盛行率比女性高1.3倍，男性感染後自然產生抗體的比例小於10%，重複感染HPV不同型別的機率更高。
📍感染HPV、引發癌症有症狀嗎？
然而，感染HPV後，即使引發口咽部相關癌症，目前仍沒有「早期發現」的策略。婁培人說，口咽部的HPV感染比較難發現帶原或感染中情況，也無法像子宮頸癌篩檢那樣、透過抹片檢查來了解感染風險，雖可以檢測HPV相關抗體，但也不是每間醫院、診所都有執行這類檢驗，屬於灰色地帶。
婁培人直言，目前來說沒有針對HPV感染引起口咽部癌症的篩檢方案，患者往往都是到口咽部出現腫塊時才察覺情況不對、並尋求醫療協助，但此時很可能都已經出現淋巴轉移，這時候要做化療、頭頸部照射，過程將非常辛苦，7週的治療過程中，有5週會出現嚴重的口部潰瘍，一直要到治療結束後2到4週才能恢復。
📍怎麼預防HPV？
若希望預防HPV病毒上身，陳贈成指出，民眾務必注意安全性行為、全程使用保險套，並改善生活型態，戒除菸、酒、檳榔等不良習慣，並諮詢醫師、遵從醫囑接種HPV疫苗，並了解相對應的預防方案。
針對HPV疫苗接種帶來的保護效果，陳贈成指出，美國於2011至2014年收錄18歲到33歲的男性與女性資訊，分析接種HPV疫苗後、預防HPV第16型、18型、6型、11型感染的關聯性，最終發現全體族群接種疫苗後，都能降低約88%的感染發生率。
婁培人進一步指出，不論男女都可以接種HPV疫苗，若是9至15歲的青少年，僅需接種2劑疫苗即可，其中第1劑和第2劑間隔2個月，成年男女同樣可以接種，不過接種劑次會提高到3劑，其中第2劑和第3劑間隔半年，目前還沒有終身保護效力的證據，但維持10年到15年是沒問題的。