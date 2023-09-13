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地下保單透過社群電郵攬客！當心踩到4大地雷　違規最重罰2千萬

▲對於有資產管理或財務顧問公司透過社群媒體及電子郵件方式，推介招攬地下保單，金管會示警，若遇有保險爭議，可能面臨無法申訴、無法理賠的風險。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲對於有資產管理或財務顧問公司透過社群媒體及電子郵件方式，推介招攬地下保單，金管會示警，若遇有保險爭議，可能面臨無法申訴、無法理賠的風險。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者顏真真／台北報導

對於有資產管理或財務顧問公司透過社群媒體及電子郵件方式，推介招攬地下保單，引發不少保單爭議，金管會今（13）日提醒，未經主管機關核准的境外保險商品，遇有保險爭議，不僅未受我國保險法保障，還可能面臨無法申訴、無法理賠等4大風險，而非法銷售最重可開罰新台幣2千萬元。

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金管會指出，由於簽發境外保險商品的公司，是未經金管會許可設立得於我國境內經營保險業務的外國保險公司，其發行的保險商品，也就是俗稱的地下保單，也未經審查通過，消費者如購買此類之境外保單，可能會產生4大風險。

首先，地下保單面臨未受我國保險法保障風險。由於簽發境外保單之公司設立於國外，其不受我國保險法所規範，亦不在我國保險安定基金保障範圍，消費者須自行承擔風險。

地下保單在遇有保險爭議，可能產生無法申訴及無法理賠的風險。金管會解釋，由於簽發境外保單的保險公司在我國未設立據點，遇有保險爭議或理賠申請，投保人需自行接洽國外簽發境外保單公司辦理，其可能發生無法獲得妥善爭議處理或理賠風險。

同時，地下保單也會有保單契約不易理解的風險，主要是這類境外保單多以英文書寫，消費者不易理解保單的相關權利及義務，即使附有中文譯本，亦可能因契約內容認知差異，衍生爭議。

當然，這類地下保單也無法享有我國稅法優惠。金管會說，由於境外保單不為我國法律所承認，因此所支付的保險費，無法做為所得稅的列舉扣除額，而境外保單的死亡保險金即使已指定受益人，也不適用保險法有關死亡給付不得作為被保險人遺產規定。

另外，為維護保險市場秩序及保障消費者權益，金管會表示，依保險法第167條之1規定，為非保險法之保險業或外國保險業代理、經紀或招攬保險業務者，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以上、2000萬元以下罰金，呼籲大眾切勿以身試法。同時，消費者若有發現招攬境外保單的具體事證，可檢證向司法單位告發或向金管會檢舉。

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