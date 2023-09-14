逾9成民眾憂氣候變遷影響「身心財」　但過半僅備這筆錢因應風險

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根據調查結果顯示，台灣民眾對於全球潛在風險項目的認知，與世界其他國家民眾有高度重疊，其中「氣候變遷」同時被排進前3名，更名列台灣人心目中的第2大潛在風險；另隨著年齡增長，氣候變遷風險在民眾心中的分量也愈來愈重，是65歲以上民眾心中的最大潛在風險。除了氣候變遷，台灣民眾最關注的風險是「環境及人為汙染」，且額外關注「慢性病」及「未來就業危機」。
在氣候變遷造成的衝擊層面，逾9成受訪民眾認同氣候變遷對個人「身體、心理、財產」都會造成一定的衝擊與影響，其中各世代民眾皆認為「身體健康」的影響最大，其次為「心理影響」，最後是「財產損失」。
調查也發現各世代在「心理影響」上皆對「氣候 ( 自然 ) 災害頻發感到憂慮」，20至49歲的青壯年族群更擔憂「家人、父母、子女、朋友受氣候變遷所影響」，因需肩負極端天氣衍生的家庭照護與經濟壓力；而50歲以上的族群較關注「政府因應氣候變遷的舉措」，對於台灣氣候變遷的方案與政策感到不滿；在「身體影響」上，50歲以上的族群對於「極端低溫，導致心血管疾病」相較於青年及中壯年族群額外的重視。
若進一步詢問民眾應對氣候變遷風險的方案與實際行動的比例，有53%民眾想透過「日常身體鍛鍊與保養」來對抗極端氣候，購買氣候調適相關用品占37%，已執行或考慮學習意外培訓各有13%及15%。在心理準備方面，過半數認為應該「生活得更環保」，保持樂觀亦占48%，只是會準備家庭急用包的民眾，比重僅18%，曾參與志工連署等比重亦僅13%。
在財務準備部分，各世代皆有約5成的民眾僅準備12萬元以下，甚至有近2成的民眾完全沒有準備，而且利用儲蓄對抗氣候變遷仍是最大宗，占比為48%，購買人身保險的占43%，投資理財的占37%，而購買財產損失（產險）僅占14%，買投資型保單占10%。
若進一步觀察在完全沒任何資產準備的民眾當中，更有高達半數表示在未來5年內也不打算有任何資產增加，顯示仍有少數民眾認為並不需要特別為了應付氣候變遷風險進行資產準備。相對於較年長族群而言，由於財富尚未累積足夠20-34歲青年族群的資產儲備較少，而隨著年齡的增長，民眾在資產儲備上也越富足，50歲以上的族群為了氣候變遷所進行的資產儲備已經接近30萬元。
國壽副總經理凃薏如也提醒，台灣2025年將邁入超高齡社會，65歲以上高齡人口占比大於2成，高齡者因身體機能下降，氣候變遷促使極端高、低溫的頻率及強度增加，亦可能危及心血管和呼吸系統，也造成財務上直接或間接影響，呼籲民眾及早加強對氣候變遷的風險管理。