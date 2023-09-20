秋分要來了！白天將縮短13分鐘 日出前「黃道光」美到不行
週六（9月23日）是「秋分」的日子，台北市立天文館指出，以台北來說，秋分後10天，白天將縮短13分鐘，但秋分前後數星期也是觀察「黃道光」的最佳時機，也是天文攝影愛好者夢寐以求的美麗畫面，有興趣的民眾可在日出前2至3小時，在晴朗、沒有光害的地點，就能看見美不勝收的夜景。
記者張志浩/綜合報導
台北市立天文館指出，「秋分」時，太陽會運行到黃經180度，陽光直射赤道，太陽從正東升起、正西落下，晝夜等長，但在秋分之後，太陽將改為直射南半球，因此北半球的白天將越來越短，除了氣候隨之轉變外，晝夜長度的變化速度也比夏至快得多，以台北來說，夏至後10天內，白天只減少了1分鐘，但秋分後10天，白天短了13分鐘。
台北市立天文館提及，秋分前後數星期也是觀察「黃道光」的最佳時機。黃道光是太陽系內細小的塵埃粒子散射太陽光所形成的景象，只有在春分及秋分時才比較容易看見，建議在日出前2至3小時，在晴朗、沒有光害的地點，就有機會看到從東方地平線向上延伸約30度高，略呈三角錐狀的淡白色黃道光。
此外，台北市立天文館提及，太陽系中最小的行星「水星」，大部分時間因與太陽相近，被陽光掩蓋而難以看見，但週五（9月22日）水星將運行至「西大距」位置，與太陽相距達17.9度，亮度也從1.5等快速升高6倍至-0.4等，由於「大距」前後與太陽的角距離較大，最適合觀賞，在日出前的清晨5點左右，用肉眼就能在金星下方東方低空搜尋到水星針尖般的白色身影，這也是今年最後一次水星西大距。