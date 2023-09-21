李昂發文還原「博愛座被拒」經過！痛批「白眼女生」徹底激怒她

巷仔內／博愛座惹衝突！身權法4字成原罪　修改條文不如延續美德

▲博愛座續存、不論使用規範如何修改，都會持續引發爭議。（圖／NOWnews資料照）
▲博愛座續存、不論使用規範如何修改，都會持續引發爭議。（圖／NOWnews資料照）

記者林志怡／特稿

高齡71歲的作家李昂因為在臉書公審沒有讓博愛座、回以白眼的年輕人，雖衛福部社家署擬把博愛座使用對象從「老弱婦孺」改為「有實際需要者」，但仍難以平息民眾之間的認知差異，不如透過基本的道德教育，延續讓座給有需要者的良好美德有效。

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李昂近期因為搭乘捷運時，沒有得到年輕人讓座、還被賞了白眼，因此在臉書大舉公審，貼文中也重複強調自己因為高血壓與心血管的問題，原本就不舒服，提到2位女高中生時稱，她以「能不能讓座一下、因為是博愛座」詢問，卻被回以「非常藐視的、翻白眼的回答，連話都不肯說」的反應。

博愛座設置是依據《身心障礙者權益保障法》規範，現行條文明定，是提供給「身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐」，但目前立法院討論將此一規範改為「身心障礙者或有其他實際需要者優先乘坐」。

許多長者會認為，「博愛座」理應由「年輕人讓給老人」，因為「老弱婦孺」4字以「老」為首、「弱」居於其後，不少長者認為，即使年輕人有需要，仍理所當然的要「敬老尊賢」，看到年輕人不讓座，不少長者會有「年輕人都被寵壞了」、「現在年輕人只想到自己」的抱怨出現。

以年輕人的角度來說，有需要自然可以使用博愛座，面對長者以「這是博愛座」為由、要求讓座，難免心生不滿，且李昂貼出的照片中，2名女學生的神情似乎略顯疲憊、都在閉目養神，可能也屬於「因為太過疲憊，所以需要博愛座休息」的情況，與李昂並無不同。

雖《身權法》擬將「老弱婦孺」4字移除，改為「有其他實際需要者」，但以李昂與這次女高中生的事件來說，兩方都認為自己有實際需要，女學生無力妥善回應李昂詢問的情況下，恐怕還是會被發文公審，因此採行條文修改的方式，對於減少衝突，恐怕效果甚微。

不少民眾認為，博愛座已無存在需要，「讓座」本是善意的提供幫助，無關乎座位性質，博愛座卻讓一切變了調，有需要的人不敢用、搶著使用的人不見得更有需要，徒增困擾與衝突，加強基本的道德教育，延續讓座給有需要者的良好美德，才是正本清源、減少衝突的關鍵。

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【NOW民調／您是否支持廢除博愛座呢？】
 

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