史上最大量「小行星樣本」降落地球！NASA太空船航行7年完成任務
近期NASA科學家計算，每6年就會經過地球1次的小行星101955「貝努」（Bennu），其路線可能會在2182年9月24日撞向地球，它的撞擊力道相當於22顆原子彈的威力，而NASA在太空航行7年的「歐塞瑞斯號」（OSIRIS-REx）太空探測船，台灣時間昨（24）日晚間也終於帶回史上最大的小行星岩石樣本，並成功降落地球，後續將協助科學家研究太陽系形成的謎團，甚至追溯地球生命的起源。
記者張志浩/綜合報導
NASA的「歐塞瑞斯號」在2016年9月8日發射，在超過2年的航行後，抵達小行星「貝努」（Bennu）所在區域，雖後再花2年時間，2020年10月登陸貝努小行星完成採樣工作，此次「歐塞瑞斯號」從岩石表面收集到約250克塵土，成為NASA有史以來從太空採集到最大的樣本。
NASA表示，「歐塞瑞斯號」在美國東部時間上午10時52分，降落在猶他州西北部沙漠，隨後馬上派遣4架載有科學家、工程師與軍事安全人員的直升機，在確保樣本沒有受到地球汙染，送往臨時無塵室設施。英國倫敦自然史博物館研究員、任務副組長羅素（Sara Russell）也坦言，「帶回太空岩石非常振奮人心，能成為團隊一起分析小行星樣本，彷彿一場夢。」
據NASA資料顯示，小行星「貝努」推測是在7億至20億年前，從一顆更大的富含碳的小行星上分離出來的，觀測直徑約有518公尺，被列在哨兵系統的巴勒莫撞擊危險指數第三級，也就是具有撞擊地球「最高度危機」的小天體。