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甲狀腺癌精準醫療 基因檢測有效抑制惡化重獲生機

▲奇美醫院血液腫瘤科主治醫師郭雨萱表示，奇美醫院精準醫學中心為甲狀腺癌病人量身定做一套檢測模組，包含甲狀腺癌最常見的基因突變，7天就能收到報告（圖／記者林怡孜攝，2023,09,25）
▲奇美醫院血液腫瘤科主治醫師郭雨萱表示，奇美醫院精準醫學中心為甲狀腺癌病人量身定做一套檢測模組，包含甲狀腺癌最常見的基因突變，7天就能收到報告（圖／記者林怡孜攝，2023,09,25）

記者林怡孜/台南報導

48歲女性因脖子腫起來導致喘不過氣，經醫師電腦斷層發現甲狀腺腫瘤壓迫氣管，立即在急診室進行緊急插管，隨後做了氣切口。但因腫瘤過大且壓迫周遭器官，如果要開刀勢必要摘除整個喉嚨，病人將永遠無法進食及說話。考量到病人的年紀，於是建議病患做基因檢測，確認病人有RET融合，正子掃描也確認病人的甲狀腺癌為對放射碘有抗性的類型。於是血液腫瘤科醫師使用針對RET融合的標靶藥物治療，1週後病人已可開始說話，經過4個月的追蹤腫瘤已經縮小且沒有氣管壓迫，經外科順利開刀目前於門診定期追蹤。

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奇美醫院血液腫瘤科醫師郭雨萱表示，甲狀腺癌為常見的惡性腫瘤，根據民國109年的癌症登記資料顯示，甲狀腺癌是台灣女性發生率排名第四的惡性腫瘤，發生率為男性的3倍。大部分的甲狀腺癌預後佳，可以靠手術治療及後續的輔助放射碘治療根除，但是仍有少數病人仍會復發，而且一旦復發後病程快速，有時即便是放射碘也無治療效果，以往的標靶治療並非針對專一突變，大部分都是多標的標靶藥物，選擇較少。


郭雨萱說明，甲狀腺癌最常見的是乳突狀甲狀腺癌，約佔80%，其次是濾泡性約佔15%、剩下的則為髓質性和無分化型甲狀腺癌。無分化型甲狀腺癌腫瘤生長速度快，對傳統化療及放射治療效果差，平均存活時間不到一年，這類腫瘤仍有一定比例可以找到可用藥的基因突變。這些突變不但會加速甲狀腺癌的生長速度及擴散速度，還會讓腫瘤細胞對放射碘產生抗性，這時就需要標靶治療，放射治療的介入。


郭雨萱補充，甲狀腺癌以往使用標靶藥物主要是針對血管增生路徑，並不需要做基因檢測即可使用，接受此治療的病人產生抗癌效果比率大約在10至60%不等。然而新的精準醫療方式採對症下藥方式，先找到腫瘤的基因突變，再使用針對此突變的專屬標靶藥物，接受這類標靶藥物的病人產生抗癌效果比率大幅提升到60至80%之間。大部分甲狀腺癌的預後佳，奇美醫院精準醫學中心統計111年10月迄今，已有8位甲狀腺癌病人接受基因檢測，8位中有5位病人找到了與其甲狀腺癌相關的對應標靶藥物的基因變異。這種方法不僅改善治療結果，也可減少無效治療，並提高病人的生活質量。

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