甲狀腺癌精準醫療 基因檢測有效抑制惡化重獲生機

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奇美醫院血液腫瘤科醫師郭雨萱表示，甲狀腺癌為常見的惡性腫瘤，根據民國109年的癌症登記資料顯示，甲狀腺癌是台灣女性發生率排名第四的惡性腫瘤，發生率為男性的3倍。大部分的甲狀腺癌預後佳，可以靠手術治療及後續的輔助放射碘治療根除，但是仍有少數病人仍會復發，而且一旦復發後病程快速，有時即便是放射碘也無治療效果，以往的標靶治療並非針對專一突變，大部分都是多標的標靶藥物，選擇較少。
郭雨萱說明，甲狀腺癌最常見的是乳突狀甲狀腺癌，約佔80%，其次是濾泡性約佔15%、剩下的則為髓質性和無分化型甲狀腺癌。無分化型甲狀腺癌腫瘤生長速度快，對傳統化療及放射治療效果差，平均存活時間不到一年，這類腫瘤仍有一定比例可以找到可用藥的基因突變。這些突變不但會加速甲狀腺癌的生長速度及擴散速度，還會讓腫瘤細胞對放射碘產生抗性，這時就需要標靶治療，放射治療的介入。
郭雨萱補充，甲狀腺癌以往使用標靶藥物主要是針對血管增生路徑，並不需要做基因檢測即可使用，接受此治療的病人產生抗癌效果比率大約在10至60%不等。然而新的精準醫療方式採對症下藥方式，先找到腫瘤的基因突變，再使用針對此突變的專屬標靶藥物，接受這類標靶藥物的病人產生抗癌效果比率大幅提升到60至80%之間。大部分甲狀腺癌的預後佳，奇美醫院精準醫學中心統計111年10月迄今，已有8位甲狀腺癌病人接受基因檢測，8位中有5位病人找到了與其甲狀腺癌相關的對應標靶藥物的基因變異。這種方法不僅改善治療結果，也可減少無效治療，並提高病人的生活質量。