歷時146天！好萊塢編劇工會「罷工潮」迎轉折　影視產業有望重啟

我是廣告 請繼續往下閱讀
自今年5月2日起，旗下有1萬1500名的電影電視編劇成員的WGA展開罷工，在曠日費時的多次及多日會議後，大型製片商與資方終於願意與編劇工會「停火休戰」同意簽署一份為期3年的合約，編劇工會為此也在24日表示，「感謝所有的工會成員願意一起踏上街頭發聲，榮耀是屬於所有人的！」
儘管這項合約仍得經過WGA領導階層和工會成員的批准通過方能生效，但對歷時146天的罷工行動來說，終究是迎來一個重大的轉折點。編劇工會在寫給會員的電子郵件中表示，「所有成果有賴會員們願意行使權力、展現團結一致的精神，成功一起挺過長達146天、既煎熬又充滿變數的罷工行動。」
不過，這場幾乎打破美國編劇工會歷史上最長記錄的罷工行動並非就此落幕。首先編劇工會已經明確指出，「除非協議通過批准，否則任何人都不會重返崗位」，另一方面WGA也呼籲鼓勵會員們支持仍在繼續的演員罷工潮，但編劇工會態度明顯軟化許多，在聲明中也提到將會暫停編劇糾察隊的任務，這顯示癱瘓近半年的好萊塢產業有望迎接復甦。
外媒指出，該份片商主管與編劇工會的合約並未對外公開，但針對罷工導火線問題給出不少妥協空間，例如同意增加編劇寫手版稅、承諾電視台的「編劇室」必須配備工作人員、在AI使用上提供保護措施等，惟在人工智慧技術領域勞資雙方難以達成共識。
至於在今年7月加入編劇罷工的另一大工會「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」（SAG-AFTRA），他們也發布聲明呼籲片廠執行長和他們的協商人員「回到談判桌，達成符合成員要求—同時也是他們應得的—公平協議」。
SAG-AFTRA成員範圍除了電影、電視演員外，還包含不少特技演員、替身、配音等專業人才，其罷工訴求也與編劇工會面臨的困境類似，包含爭取演員最低工資協商、確保真人表演者避免被AI取代的保障，同時也針對「演員津貼」應與替串流平台帶來的價值進行調整等。