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新台灣首富林百里談AI要求快更求精　強調與之共舞很快樂

▲廣達董事長林百里今（27）日指出，未來「AI力即國力」，不只要求快，也求精，同時也要享受和AI共舞的快樂。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲廣達董事長林百里今（27）日指出，未來「AI力即國力」，不只要求快，也求精，同時也要享受和AI共舞的快樂。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

廣達董事長林百里今（27）日指出，GPU（圖形處理器）超級算力已崛起，如今世界各國與各大科技巨擘街積極搶攻AI市場，未來「AI力即國力」，不只要求快，也求精，同時也要享受和AI共舞的快樂。

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台灣區電機電子工業同業公會舉辦「AI巨浪來襲：AI技術與應用展望論壇」，林百里於會中演講指出，「AI巨浪」聽起來很可怕，但「Take it easy！大家放輕鬆，要和AI共舞」，他表示，和AI共舞很快樂，如同和俊男美女共舞一樣快樂，若不能與AI一同共舞，很難活出品質，而在不久的將來「AI力即國力」，AI不只求快，也求精，誰能更快做出最強的AI，誰就更有贏面

如今，AI的算力需求每三個月翻一倍，已超越每兩年翻一倍的半導體摩爾定律，顯然GPU（圖形處理器）超級算力已崛起，全球四大科技巨頭微軟、亞馬遜、Meta、Google已相繼成立資料中心，也表明買更多GPU就能賺更多的錢。林百里表示，半導體的進展能協助算力成長，而台灣擁有半導體代工、IC設計、PCB以及晶片等供應鏈，台廠的機會其實很多，不是只有護國神山台積電。

他盤點AI硬體未來的技術挑戰，首先包括超性能運算需要半導體製程與封裝技術的突破；第二，超高速的數據傳輸網路以及尖端光電通訊技術的發展；第三，超高溫的韌性機櫃需求，像是水冷式散熱系統等。

林百里分析，AI作為新物種，能產生全新的生態系，2018年至2022年全球已有超過137億美元投資，且已有三分之二的創業投資項目與生成式AI有關。現在時代將如何演進，誰也說不準，但在科技巨擘與小企業相互競合、共建大模型生態之下，相關應用可望遍地開花。

他表示，現在是理性、科學、人文、演化進步的啟蒙時刻，科技是一把雙刃劍，能解決問題也能製造問題，但是帶來的好處比風險多，過度的擔心是不健康的，「AI作怪，我就把電源關掉」，人類必須控制新科技，塑造負責任的AI生態。

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