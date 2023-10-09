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亞運奪19金！郭辦籲：應檢討體育政策　不該4年1次放煙火

▲郭台銘辦公室認為，應該加強體育相關政策。（圖／郭辦提供）
▲郭台銘辦公室認為，應該加強體育相關政策。（圖／郭辦提供）

記者林怡昕／台北報導

「杭州亞運」迎來閉幕，中華隊奪下是上最多的19面金牌作收。對此，郭台銘辦公室今（8）日指出，在全台灣沈浸在中華健兒的傑出表現之餘，選手訓練設施不足沉痾依舊，呼籲政府應該檢討國家體育政策，盤點訓練設施的缺漏，計畫性提出改善方案，「不要只是4年高興1次的煙火效應，拿出真正要照顧選手的態度」。

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郭台銘辦公室今天發布新聞稿表示，以這次自由車男女團體賽為例，民間多年來爭取一座符合國際標準的室內自由車賽道場，但大家的期待年年落空，隨著亞運會落幕，選手訓練設施不足、缺乏經費的沉痾依舊存在。

郭台銘辦公室表示，亞運會自由車男女團體賽，中華隊痛失兩面銅牌，再度引發民眾討論，自行車界也熱議台灣沒有符合國際標準的室內250公尺自由車場一事。

郭台銘辦公室指出，室內自由車250公尺賽道國際行之有年，身為自由車王國的台灣，自由車場皆為室外333公尺賽道規格，無法給選手國際賽道規格的體驗，是影響選手習慣、訓練及成績的眾多原因之一。

郭台銘辦公室說，有立委看不下去，今年2月向體育署爭取1.5億元工程款興建自由車場，但號稱「有做事的政府」，不重視基層選手聲音，相關經費一毛未編。

郭台銘辦公室說，每當選手於國際賽事奪牌時，幾乎可見政府官員錦上添花，發生問題時卻不見政府了解需求、改善問題、具體提解決方案，這就是民進黨過去8年執政的寫照。

郭台銘日前於臉書貼文指出，全民體育不該淪為口號，體育政策應是跨黨派與超越意識形態的全民共識，但政府長期忽視體育環境的基礎建設，選手在國際上有好表現，才出來蹭熱度、刷存在感，是體育發展停滯不前主因。

郭台銘已公布體育政見，主張政府編列預算，大幅提高體育軟硬體投資，擴充體育場館設備，鼓勵企業經營並支持體育產業，給選手更好培訓與環境。此外，也主張提供營養代金，讓體育學生與運動員回饋合理時數，前往基層擴散運動知識與風氣。

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