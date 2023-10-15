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怕爆牙醫鑽牙！睡一覺就看好了　牙科「舒眠麻醉」最適用5種人

▲害怕看牙醫、不敢鑽牙，牙科「舒眠麻醉」睡一覺起來牙就看好了，適用對象一覽。（圖／取自 Pixabay ）
▲害怕看牙醫、不敢鑽牙，牙科「舒眠麻醉」睡一覺起來牙就看好了，適用對象一覽。（圖／取自 Pixabay ）

家庭消費中心／綜合報導

看牙是許多人的惡夢，若能在睡夢中把牙處問題處理掉，相信不少會舉雙手贊成，而現在已有這樣的醫療選擇，醫師說，麻醉的深度可分為「 全身麻醉」與「舒眠麻醉」，後者已是是國際公認安全、有效的牙科鎮靜技術 ，若對牙科恐懼度偏高，或對長時間療程難以忍受，都可以考慮。

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國泰醫院麻醉科主治醫師楊琮翔說，隨著牙科、麻醉技術日益進化，牙科與麻醉科的合作也愈來愈密切，歐美各國醫學會近年紛紛發表牙科領域的麻醉建議，包括美國麻醉醫學會與美國牙科醫學會於 2018年聯合出版臨床指引，強調維持「中度鎮定與止痛」的重要性。

另英國皇家麻醉學院的牙科鎮定委員會，則是於2020年出版的臨床指引，列出術前、術中、術後不同階段的品質指標，及完整的麻醉建議標準作業流程。

楊琮翔表示，牙科舒眠麻醉會由麻醉科醫師帶領的麻醉團隊，操作與手術室同規格的麻醉設備，提供精準的藥物劑量。在鎮定與止痛的同時，仍保持自主呼吸與吞嚥反射以預防嗆咳。
 
對於國泰醫院麻醉科與牙科合作流程，楊琮翔則說，患者會先經牙科醫師排定治療日期後，再由麻醉科醫師聯絡完成術前訪視，完整評估身體狀態與麻醉需求，並共同討論麻醉方式、流程與風險，預先將各項身心條件準備到最完善，同時降低術前的緊張與焦慮。

楊琮翔並指出，麻醉需求量因人而異，牙科麻醉的挑戰便是如何精準掌握最適當麻醉深度，若麻醉過淺，容易留下術中記憶，身體的不自主移動也可能干擾牙科醫師操作，而麻醉過深又可能抑制呼吸，或失去保護呼吸道的吞嚥反射。

為此國泰醫院採用全靜脈麻醉連續給藥幫浦，經輸入性別、年紀 、身高、體重後，由電腦計算並執行最適當給藥劑量、速度，再透過貼於額頭的腦波監測儀，數據化呈現實際麻醉深度，做為調整給藥的可靠依據，合併麻醉醫師的專業判斷就是維持「中度鎮定與止痛」的成功關鍵。 

國泰醫院口腔顎面外科主治醫師李嘉鐸則說，由於全身麻醉術前準備工作較多，且患者術後多需住院觀察，因此若不是太困難的牙科治療，都可考慮採舒眠麻醉完成治療。 

🟡牙科舒眠麻醉適用對象

📍3歲以上、無法配合治療的兒童。

📍有身心障礙，或理解力不足，導致無法配合治療。

📍對於牙科器械與治療有強烈恐懼。

📍無法忍受較長時間張嘴的療程。

📍太容易產生喉嚨嘔吐反射。

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