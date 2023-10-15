怕爆牙醫鑽牙！睡一覺就看好了　牙科「舒眠麻醉」最適用5種人

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另英國皇家麻醉學院的牙科鎮定委員會，則是於2020年出版的臨床指引，列出術前、術中、術後不同階段的品質指標，及完整的麻醉建議標準作業流程。
楊琮翔表示，牙科舒眠麻醉會由麻醉科醫師帶領的麻醉團隊，操作與手術室同規格的麻醉設備，提供精準的藥物劑量。在鎮定與止痛的同時，仍保持自主呼吸與吞嚥反射以預防嗆咳。
對於國泰醫院麻醉科與牙科合作流程，楊琮翔則說，患者會先經牙科醫師排定治療日期後，再由麻醉科醫師聯絡完成術前訪視，完整評估身體狀態與麻醉需求，並共同討論麻醉方式、流程與風險，預先將各項身心條件準備到最完善，同時降低術前的緊張與焦慮。
楊琮翔並指出，麻醉需求量因人而異，牙科麻醉的挑戰便是如何精準掌握最適當麻醉深度，若麻醉過淺，容易留下術中記憶，身體的不自主移動也可能干擾牙科醫師操作，而麻醉過深又可能抑制呼吸，或失去保護呼吸道的吞嚥反射。
為此國泰醫院採用全靜脈麻醉連續給藥幫浦，經輸入性別、年紀 、身高、體重後，由電腦計算並執行最適當給藥劑量、速度，再透過貼於額頭的腦波監測儀，數據化呈現實際麻醉深度，做為調整給藥的可靠依據，合併麻醉醫師的專業判斷就是維持「中度鎮定與止痛」的成功關鍵。
國泰醫院口腔顎面外科主治醫師李嘉鐸則說，由於全身麻醉術前準備工作較多，且患者術後多需住院觀察，因此若不是太困難的牙科治療，都可考慮採舒眠麻醉完成治療。
🟡牙科舒眠麻醉適用對象
📍3歲以上、無法配合治療的兒童。
📍有身心障礙，或理解力不足，導致無法配合治療。
📍對於牙科器械與治療有強烈恐懼。
📍無法忍受較長時間張嘴的療程。
📍太容易產生喉嚨嘔吐反射。