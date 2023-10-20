特企／瑞美國際與好美攝影棚攜手　《玩美心計》10/27強勢回歸

時尚的本質不僅是外表呈現 《玩美心計》掌握全方位趨勢！
在疫情高峰時期，出門都需要戴著口罩，導致許多人有了不上妝的習慣，對美妝資訊的關注度也大幅降低，然而，隨著口罩禁令解除，大家再次燃起對美妝的熱情、重新詮釋了美的概念，同時也意識到「時尚」不僅是容貌、外表的投影，它也是內心高雅及優美的體現，它乘載著內心的價值觀與獨特性格，使每個人能夠以自我、自信的方式閃耀。而《玩美心計》將在這個轉折的時代扮演著關鍵角色，透過全方位的時尚觀點，掌握第一手流行趨勢。
首錄現場大揭秘！李明川老師爆料女星「人鬼殊途」！
《玩美心計》第二季將於10/27上線，每週五在Youtube頻道首播！為打造豐富多彩的節目內容，《玩美心計》迎來全新主持陣容，為節目注入新能量，由跨足影視圈的生活時尚大師－李明川領軍，帶領玩美閨蜜夏語心、康茵茵一同主持，三位主持人攜手合作，深入剖析熱門議題，大方分享他們的時尚小秘訣。同時，《玩美心計》，集結了玩美領域專家達人、網紅、KOL，以獨特視角與專業見解，一起暢聊時下最新玩美話題！幫助觀眾找尋屬於自己獨一無二的美，與流行不脫節，共同探索美麗的世界。
16日進行首錄時，來賓若綺大方分享自己保養有成，走在路上竟被粉絲認成凍齡女神「舒淇」，這個誤會讓現場笑聲不斷，而李明川老師也說道，自己看過不少女藝人愛「胡說八道」的情況，明明頂著超級大濃妝，卻說自己天生麗質，只擦隔離霜。此話一出，全場爆笑！不僅如此，李明川老師更加碼爆料來賓小Call以前的妝容有如人鬼殊途般可怕，幸虧經過時間的洗禮已改邪歸正，煥發自然美麗！這次的首錄現場，除了妙語連珠的對話，還將為觀眾帶來更多有趣、有料的內容！
瑞美國際透過品牌延伸 開拓《玩美心計》YT頻道
《玩美心計》是由「瑞美國際整合行銷公司」及「好美攝影棚」共同打造的質感網路美妝節目，盼藉由各類型的好物推薦，以輕鬆、有趣且實用的內容帶入大眾生活；而瑞美國際整合行銷公司是由資深廣告總監所帶領，憑藉多年女性媒體行銷經驗，提供各式行銷服務，為品牌客戶開拓各類市場潛能，不僅涉足線上內容製作，還結合線下實體活動，透過時尚媒體號召各大品牌，舉行大型時尚秀，再從實體活動中延伸產出內容延續效益，豐富的整合操作經驗，幫品牌從無到有，打造質感形象！
為回饋觀眾的支持，《玩美心計》團隊努力提升節目質感，全新棚景採用明亮的暖色調，增添視覺上的吸引力，也為觀眾帶來更溫暖的氛圍。同時也為滿足眾人的期待，製作團隊將以全新思維不斷推出高質量內容！10/27 18:00請鎖定《玩美心計》Youtube頻道。
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