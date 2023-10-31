缺再生醫療雙法！國際合作也卡關　業界直批生技資源「3不足」

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鄭文燦說，台灣的人才、投資、基礎建設方面，都有很多優勢，其中教育體系培養大量人才可以投入，具備眾多生物醫藥人才，而國發基金對於生技醫療產業也願意進行投資，並將生技產業列為6大戰略產業，基礎建設也完備，經濟部國發會更在行政院支持下，對產業、領導性廠商做投資。
然而，何弘能直言，「法規不通，發展有限」，目前再生醫療雙法尚未通過，而生技公司與國際大廠談合作時，會遇到的第一個問題就是「IP不在我們手上」，對方一定會問看當地的法規、問台灣有多少病人、市場在哪，沒有法規，連合作都有困難，「影響我們往前走、往外走。」
何弘能也提到，台灣的人才夠，但高階人才不夠，培養細胞、基因編輯、mRNA技術都是非常高技術門檻的，要怎麼培養這方面的人才，並且留才育才，是台灣發展基因細胞治療技術的很大瓶頸。
在資金方面，何弘能也表示，雖然他不太需要去煩惱資金問題，但如果要把技術推進到前期試驗，這些資金真的完全不夠，樂迦想在台灣站起來、走出世界，但台灣的市場有其困難之處，很多台灣企業也面臨同樣問題，有很好的技術，但要有好的市場不容易。
因此，何弘能表示，目前台灣生技產業、再生醫療技術發展，還有很多需要努力，也持續在努力的部分，同時也期待再生醫療雙法要通過，「大家利益在哪，各有所持，但跟任何國際公司談合作，不論是互相交換技術、或談論可否進行CDMO，一定先被問法規。」