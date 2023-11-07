以巴衝突改變世界！《金融時報》專欄：全球事務恐朝負面發展

我是廣告 請繼續往下閱讀
1. 中東地區
以色列與幾個阿拉伯國家之間的和平協議，原本氛圍相當樂觀，現在卻因哈馬斯襲擊、以色列大舉反攻並空襲加薩而破滅。目前看來，一場更廣泛的中東戰爭，似乎比重振和平進程更有可能。
2. 俄烏戰事
以巴衝突迫使美國從烏克蘭轉移資源，從而導致烏克蘭需要與以色列爭奪稀缺的軍備供應；而試圖指控俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪的說法，現在也因以色列反擊過程的爭議，面臨雙重標準的質疑。
儘管烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）否認反攻陷入僵局，但俄羅斯已將自己轉變為戰爭經濟體，明年在軍備和軍隊數量方面，優勢可能會越來越多，並在未來幾個月再次襲擊烏克蘭城市和基礎設施。未來1年，俄羅斯在與烏克蘭的戰爭中，獲得主動權的風險增加。
同時，由於國會的共和黨人，對於繼續援助烏克蘭一事並不積極，美國對烏克蘭的資助也陷入困境。
3. 美國總統大選
最新民意調查顯示，川普（Donald Trump）在多數搖擺州的支持率，都高過現任總統拜登（Joe Biden），而以巴衝突似乎讓川普獲勝的可能性變得更大。拜登需要年輕選民、進步人士和阿拉伯裔美國人的選票，但他們當中，不少人對拜登政府支持以色列一事感到憤怒。
拉赫曼認為，如果支持巴勒斯坦的情緒，會間接幫助川普重新入主白宮的話，確實相當荒唐，特別川普還揚言要再次禁止穆斯林進入美國，但歷史本身就充滿了荒謬。
4. 中國威脅
美國持續分派力量到海外、但其國內局勢並不穩，可能讓北京嗅到機會。儘管美中出現和解的初步跡象，但仍無法影響中國取代美國，成為太平洋地區乃至世界主導力量的決心。
拉赫曼提到，習近平野心的主要焦點是台灣，隨著美國注意力被持續分散，習近平可能看到對台灣加強施壓的機會，這將使歐洲和中東的安全危機雪上加霜。
最後，全球把關注焦點鎖定在以巴衝突，可能為世界上其它正在發生的、侵犯人權的行為提供掩護。最近幾週，巴基斯坦、蘇丹和納戈爾諾-卡拉巴赫都宣布大規模驅逐、強制轉移人員的政策。此外，本月稍晚將在杜拜舉行的COP28峰會，各國領袖難免會因加薩而分心。
拉赫曼結論道，若說我們處於一個「事情只會變得更糟」的時代，這種說法太過宿命論，但一個簡單的現實是，全球事務確實有朝負面發展的趨勢，而且這種勢頭正在增強。
更多「以巴戰火再起」相關新聞。