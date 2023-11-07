蒲亭「又」死亡？英媒爆料︰克宮秘密舉行追悼會

以巴衝突改變世界！《金融時報》專欄：全球事務恐朝負面發展

▲以色列與哈馬斯爆發衝突至今1個月，對全球事務影響甚鉅。圖為1名以色列士兵在加薩邊境祈禱。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列與哈馬斯爆發衝突至今1個月，對全球事務影響甚鉅。圖為1名以色列士兵在加薩邊境祈禱。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas），上月7日對以色列發起突擊，擄走數百名人質，雙方隨即爆發衝突，傷亡人數不斷攀升。事發至今1個月，有外媒專欄分析，加薩發生的事對全球而言，影響都是巨大的，特別是在俄烏戰事未歇、美國總統拜登（Joe Biden）連任之路艱辛、中國取代美國及對台灣的野心擴張之際。

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英國《金融時報》首席外交評論員拉赫曼（Gideon Rachman）在以巴衝突屆滿1個月前夕撰文，分析加薩戰事的影響，如何擴及到美國、烏克蘭甚至全球，這對自由派而言不是好消息，卻會滋養蒲亭、川普之流，大致可分為幾方面：

1. 中東地區

以色列與幾個阿拉伯國家之間的和平協議，原本氛圍相當樂觀，現在卻因哈馬斯襲擊、以色列大舉反攻並空襲加薩而破滅。目前看來，一場更廣泛的中東戰爭，似乎比重振和平進程更有可能。

2. 俄烏戰事

以巴衝突迫使美國從烏克蘭轉移資源，從而導致烏克蘭需要與以色列爭奪稀缺的軍備供應；而試圖指控俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪的說法，現在也因以色列反擊過程的爭議，面臨雙重標準的質疑。

儘管烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）否認反攻陷入僵局，但俄羅斯已將自己轉變為戰爭經濟體，明年在軍備和軍隊數量方面，優勢可能會越來越多，並在未來幾個月再次襲擊烏克蘭城市和基礎設施。未來1年，俄羅斯在與烏克蘭的戰爭中，獲得主動權的風險增加。

同時，由於國會的共和黨人，對於繼續援助烏克蘭一事並不積極，美國對烏克蘭的資助也陷入困境。

3. 美國總統大選

最新民意調查顯示，川普（Donald Trump）在多數搖擺州的支持率，都高過現任總統拜登（Joe Biden），而以巴衝突似乎讓川普獲勝的可能性變得更大。拜登需要年輕選民、進步人士和阿拉伯裔美國人的選票，但他們當中，不少人對拜登政府支持以色列一事感到憤怒。

拉赫曼認為，如果支持巴勒斯坦的情緒，會間接幫助川普重新入主白宮的話，確實相當荒唐，特別川普還揚言要再次禁止穆斯林進入美國，但歷史本身就充滿了荒謬。

4. 中國威脅

美國持續分派力量到海外、但其國內局勢並不穩，可能讓北京嗅到機會。儘管美中出現和解的初步跡象，但仍無法影響中國取代美國，成為太平洋地區乃至世界主導力量的決心。

拉赫曼提到，習近平野心的主要焦點是台灣，隨著美國注意力被持續分散，習近平可能看到對台灣加強施壓的機會，這將使歐洲和中東的安全危機雪上加霜。

最後，全球把關注焦點鎖定在以巴衝突，可能為世界上其它正在發生的、侵犯人權的行為提供掩護。最近幾週，巴基斯坦、蘇丹和納戈爾諾-卡拉巴赫都宣布大規模驅逐、強制轉移人員的政策。此外，本月稍晚將在杜拜舉行的COP28峰會，各國領袖難免會因加薩而分心。

拉赫曼結論道，若說我們處於一個「事情只會變得更糟」的時代，這種說法太過宿命論，但一個簡單的現實是，全球事務確實有朝負面發展的趨勢，而且這種勢頭正在增強。

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