全台第一台醫療級聽力巡迴車！「聽力不老計畫」嘉惠新北偏鄉長者

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日本河北南扶輪社岡田等社長致詞時提到，非常感佩台北新都扶輪社及中華民國社區重聽福利協會，長期以來一直致力於為聽損人士提供支援，為改善人們的生活做出貢獻。2020至2023年間新型冠狀病毒全球大流行，帶給大家生活極為不方便，也阻斷彼此的交流，台北新都扶輪社卻積極提出如此有意義的計畫，以聽力照護服務偏鄉聽損長者，日本河北南扶輪社特別成立委員會慎重地開會討論「聽力不老計畫」，最後決議提撥部分經費支持此計畫。此刻日本社會也邁向超高齡化，他們特別能夠感受到「聽力不老計畫」服務偏鄉長者的重要性。
中華民國社區重聽福利協會何桂女理事長表示，10多年來的醫學研究已經證實，若有聽力障礙的問題，沒有及早發現或就醫，或者必須使用助聽輔具矯正聽力，卻遲遲不肯配戴，罹患老人失智的最高比例是聽力正常老人的5倍。台北新都扶輪社於104年捐重聽福利協會一台醫療級的聽力車，8年來全台走透透，最遠甚至到金門外島服務，至今舉辦將近400場活動，包括聽力保健講座、聽力篩檢、聽語諮詢等大約服務3萬人次。何理事長期許重聽協會專業團隊開著醫療級的聽力車深入徧鄉定點巡迴服務，配合區公所社會課，讓重聽長輩能享受到政府對重聽者的福利補助，不要讓自己的權利睡著了。
「聽力不老計畫」獲得平溪區公所李天民區長、劉郁芬課長、雙溪區公所林銚傑區長、林月霞課長大力支持，結合平溪區、雙溪區衛生所資源，並邀請在地里長、社區關懷據點一起來關心長者的聽力健康，讓「活躍老化．聽力不老」的觀念在地生根，企圖翻轉偏鄉長者長期忽視重聽對身心健康的不良影響。
平溪區李天民區長致詞時提到，平溪區老年人口佔33%，是屬於超高齡社會，今日非常感謝國際扶輪社友的慷慨贊助以及重聽福利協會的聽力專業團隊，在平溪等偏鄉地區辦理「活耀老化、聽力不老」活動，協助長者聽力篩檢、辦理聽力保健講座、聽語諮詢、助聽器補助等。尤其是今日的捐贈活動可以幫助本區3位長者得到昂貴免費的助聽器，這是非常難得的，也代表他們向大家表示感謝。
雙溪區林銚傑區長致詞時強調，很多老年人重聽卻常常想算了不要管他，但是我們真的不能這樣就算了！老年性重聽會影響智能退化及心情憂鬱，無形中影響身心健康以及生活品質，及早發現聽力有問題，就應該及早面對！非常感謝國際扶輪社的朋友和重聽福利協會為偏鄉交通不便的聽損長者提供在地保健聽力、方便使用聽力輔具的機會。
雙溪長源社區發展協會石雅渝理事長感性說到，眼睛是靈魂之窗，耳朵是通往心靈之路，失去聽力，才知聽力的可貴。非常感謝國際扶輪的支持，重聽福利協會的愛心與耐心，多次到長源社區駐點服務，當她看到長久重聽無法話、說話的長者戴上助聽器後，開始能夠侃侃而談，內心非常感動。長源社區有2位長輩接受國際扶輪社的愛心捐贈，相信他們會更努力照顧自己身體的健康。
老年性聽力障礙發生的年齡大約從50歲開始，研究指出50歲至65歲的年齡層中，1/4的人開始出現輕微的聽力障礙，過了65歲，大約有1/3的人聽力會越來越差，由於剛開始的聽力障礙屬於非常輕度，對生活、溝通影響並不明顯，所以大家可能不會在意，但過了70歲，大約1/2的人聽力會越來越差，80歲以上則有幾乎4/5以上的長者都有重聽的問題，也就是10個長者有8位長者有聽力障礙。
聽力障礙是年長者非常重要的健康問題之一，但至今台灣65歲以上免費老人健康檢查並沒有聽力檢測項目。聽力障礙與多種疾病相關，也容易造成長者疏離親友、拒絕社交、孤僻多疑、憂鬱焦慮、妄想易怒等問題，甚至增加罹患失智症的風險。美國約翰霍普金斯大學Frank Lin教授等人曾於2011年發表一項研究，他們追蹤了639名民眾超過10年，結果發現，聽力障礙確實會加速認知功能下降；與聽力正常的人相比，輕度、中度和重度的聽力障礙者，罹患失智的風險分別高出約1.89倍、3倍與4.94倍。老年性失智症及憂鬱症將耗費巨大的社會及醫療成本，這已是高齡化社會公共衛生預防醫療的挑戰。
在台灣即將進入超高齡社會的時機，「聽力不老」計畫將透過醫療級的聽力巡迴車，以行動預防醫療的服務概念，深入新北偏鄉社區幫助有聽力障礙的長者，尤其是聽力照護設備設施及醫療資源相對饋乏的偏鄉地區，提供聽覺輔具試戴、配戴助聽器者之輔具清潔維修保養服務，以具體的行動幫助偏鄉行動不便的聽損長者，改善生活品質，聽到幸福！