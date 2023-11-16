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巷仔內／促成藍白合！馬英九奠定歷史定位　朱立倫是幕後主導者

▲侯友宜、柯文哲在馬英九的見證下談成藍白合作。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.15）
▲侯友宜、柯文哲在馬英九的見證下談成藍白合作。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.15）

記者余祥／特稿

藍白合作驚天反轉，昨日在前總統馬英九的見證下，藍白達成共識，18日即將迎來遊戲規則對「侯柯配」有利的最終結局。回顧起這場的年度大劇，在藍白合快要以爛尾結束時，馬英九出手支持全民調，給了藍白合轉圜的餘地，奠定其歷史定位，但朱立倫最後提出的「民調記點制」才是整局中最精彩的部分，表面上看似全採納柯文哲主張的全民調、不要政黨支持度、誤差範圍內禮讓，實則完全有利國民黨，讓柯不得不買單，最終促成這個反轉的結果，朱立倫才是藍白合作真正主導者。

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藍白合作直至上週以前，都沒有實質進展，在產生正副搭配的方式上，柯文哲堅持全民調、侯友宜堅持德國模式，雙方毫無共識；正當大家開始擔憂藍白合瀕臨破局，馬英九10日出手，表態支持全民調產生正副人選，緊接著前高雄市長韓國瑜也表態支持，馬、韓可說是國民黨內最有影響力的兩個人，雖這個說法引發黨內不小反彈，但也確實讓藍白合作產生化學反應。

過去朱立倫在觸及藍白議題時，一直堅守要考量政黨支持度、政黨實力的底線，完全是為了民調起不來的侯友宜，也避免落入黨內對他仍有「換柱」陰影的思維之中，但凡侯友宜的民調與柯文哲拉開一點，這一局就不會如此難解。

而因為馬英九、韓國瑜登高一呼支持全民調，為朱立倫在藍白合作上保留了更大的彈性跟空間，也讓全民調就是換侯賣侯、全民調就是支持柯文哲的說法解套；從最後藍白合達成的共識來看，的確用的就是原本藍軍十分反彈的全民調，但如今藍軍竟個個買單。

朱立倫一向被稱為「政治精算師」，這次在最後協商提出的「民調記點制」也讓這個稱號更名符其實；當會談的前幾日還在討論政黨支持度的佔比時，朱立倫竟提出了這個先前完全沒討論的方案，連侯友宜甚至也是前一天才知道。

所謂民調記點制，就是產生人選的共識是由馬、侯、柯推薦民調專家，在7日17日社會各界有公信力的民調中，若柯侯配贏記一點，誤差範圍內的則是侯柯配一點，乍看好像是新的方案，卻是整合各方底線的總和方案，內容包括了馬英九和柯文哲支持的「全民調」、柯文哲自己主張的「誤差範圍內禮讓」、侯友宜堅持的「侯柯在同張選票上」，把所有人的底線攤開來討論，最後柯文哲也得買單。

朱立倫曾是國民黨最有機會角逐總統大位的人選，但因2015年的換柱事件、2020年半路殺出韓國瑜，重傷朱立倫的政治能量，面對2024年，黨內也有不少人對於朱立倫心存芥蒂，擔憂朱立倫會因為私心或不甘而影響大局，甚至擔心朱立倫會換侯、賣侯，如今看來都是多慮。

朱立倫曾說「自己早就放下了」，這段過程中忍辱負重，不斷堅持推進藍白合作，扮演侯、柯間溝通橋樑，讓不可能化為可能，朱立倫和馬英九都是藍白合作關鍵人物，寫下歷史新頁。

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