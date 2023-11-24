走多快算健走！專家告訴你 研究：每天10分鐘「降早死風險15%」
不少人知道健走（brisk walking）對身體益處多，但不了解要走多快才算健走，對此國健署說明， 時速至少達4.83公里、每分鐘至少走90步即屬健走，其可有效刺激身體骨骼肌肉及神經系統，是世界衛生組織（WHO）推薦CP值最高、最容易被執行的中等強度身體活動，民眾自我測量、加快步速，即可掌握健康。
家庭消費中心／綜合報導
國健署署長吳昭軍指出，根據英格蘭公共衛生署（Public Health England） 2017年報告，每天10分鐘健走或每週70到90分鐘的健走，可減少15%的過早死亡風險、提升體適能、改善心情、減重及維持健康體位，如可養成每天身體活動時間拉長到30分鐘，每週累積150分鐘，更能對健康有巨大益處。
為推廣健走，國健署在今（2023）年6月至11月辦理「走路趣尋寶 全臺齊步走」全民線上健走競賽，廣納各縣市推薦的70條虛擬健走尋寶路線，統計今年參與者高達27萬8522人次，累積健走近71萬公里，總步數有9.34億步，相當於繞台灣357圈，共消耗4257萬大卡，等同燃燒16萬5523個大麥克漢堡熱量。
國健署表示，近年持續推廣健走，透過數位工具，不僅提升活動趣味，還能蒐集國人健走數據，包括時間、距離、步數、消耗卡路里等，日後分析相關資料，更可掌握民眾全台健走分布狀況，未來將持續串聯各縣市鼓勵全民健走。