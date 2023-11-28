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中國「7病毒大流行」！黴漿菌1類人易中鏢　一圖看赴陸注意事項　

▲近幾年從中國傳來的「新冠肺炎」疫情才剛趨緩不到一年，最近又傳出黴漿菌感染等呼吸道疫情又爆發，會造成久咳不癒、低燒症狀。（示意圖／翻攝 Pixabay ）
▲近幾年從中國傳來的「新冠肺炎」疫情才剛趨緩不到一年，最近又傳出黴漿菌感染等呼吸道疫情又爆發，會造成久咳不癒、低燒症狀。（示意圖／翻攝 Pixabay ）

記者張嘉哲/綜合報導

近幾年從中國傳來的「新冠肺炎」疫情才剛趨緩不到一年，最近又傳出黴漿菌感染等呼吸道疫情又爆發，不僅造成久咳不癒、乾咳等等，也會引發接間性的低燒，似感冒症狀。除此之外，中國呼吸道感染病毒不只有黴漿菌，還包括鼻病毒、呼吸道融合病毒、腺病毒、新冠病毒、人類間質肺炎病毒、普通冠狀病毒（非新冠）等7種病毒在同時流行。疾管署也為此呼籲，如果近期需要到中國的民眾，提前接種流感或者新冠疫苗，也用一圖帶民眾了解去中國前中後應該注意什麼！

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🟡黴漿菌感染症狀是什麼？

根據疾管署說明，感染肺炎黴漿菌時最常見的疾病型態為支氣管炎，常見症狀包含喉嚨痛、倦怠、發燒，以及長達數週、甚至數月的咳嗽，潛伏期約1至4週。

🟡中國現在流行什麼病毒？

目前中國一共流行7種病原體，1至4歲幼兒族群以「流感」、「鼻病毒」為主；5到14歲以「黴漿菌」與「腺病毒」為主；15到59歲青壯年則多為「流感」、「新冠肺炎」與「鼻病毒」；60歲以上長者則是「流感」、「人類間質肺炎病毒」與「普通冠狀病毒（非新冠）」。

▲中國各年齡層目前流行的相關病原體整理，民眾關心的黴漿菌感染好發於5歲至14歲的兒童。（圖/疾管署提供）
▲中國各年齡層目前流行的相關病原體整理，民眾關心的黴漿菌感染好發於5歲至14歲的兒童。（圖/疾管署提供）
🟡去中國前中後注意事項一次看

疾管署也提醒近期要去中國的民眾幾項注意事項，「出發前」應該先接種新冠XBB及流感疫苗；「在當地」應該勤洗手、戴口罩，注意個人衛生；「返台時」如果有發燒或者類似流感症狀，應該主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員，並洽檢疫站及發燒篩檢進行評估；「返台後」若有發燒或急性呼吸道症狀，應配戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史、職業別、接觸史等資訊，以供醫師評估及時診斷通報。

▲疾管署提醒最近要去中國的民眾，在前中後期需要注意的事項。（圖/疾管署提供）
▲疾管署提醒最近要去中國的民眾，在前中後期需要注意的事項。（圖/疾管署提供）
疾管署副署長羅一鈞表示，目前中國疫情流行是多原因、多年齡層不同病原體所致，並非由黴漿菌單一個細菌造成，預估到春節前後當地疫情仍會持續上升、或處於高峰情況，疾管署將持續觀察中國疫情趨勢與各類病原體走向，來作為春節前後防疫措施的調整參考。

羅一鈞強調，雖不少民眾擔心黴漿菌因為春節前後的人流往返而大舉侵台，但現階段黴漿菌疫情仍以兒童為多，成人則不能忽略流感、新冠病原體可能造成的疫情，呼籲民眾注意其他病原體感染可能性。

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