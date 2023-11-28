中國「7病毒大流行」！黴漿菌1類人易中鏢　一圖看赴陸注意事項　

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根據疾管署說明，感染肺炎黴漿菌時最常見的疾病型態為支氣管炎，常見症狀包含喉嚨痛、倦怠、發燒，以及長達數週、甚至數月的咳嗽，潛伏期約1至4週。
🟡中國現在流行什麼病毒？
目前中國一共流行7種病原體，1至4歲幼兒族群以「流感」、「鼻病毒」為主；5到14歲以「黴漿菌」與「腺病毒」為主；15到59歲青壯年則多為「流感」、「新冠肺炎」與「鼻病毒」；60歲以上長者則是「流感」、「人類間質肺炎病毒」與「普通冠狀病毒（非新冠）」。
🟡去中國前中後注意事項一次看
疾管署也提醒近期要去中國的民眾幾項注意事項，「出發前」應該先接種新冠XBB及流感疫苗；「在當地」應該勤洗手、戴口罩，注意個人衛生；「返台時」如果有發燒或者類似流感症狀，應該主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員，並洽檢疫站及發燒篩檢進行評估；「返台後」若有發燒或急性呼吸道症狀，應配戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史、職業別、接觸史等資訊，以供醫師評估及時診斷通報。
疾管署副署長羅一鈞表示，目前中國疫情流行是多原因、多年齡層不同病原體所致，並非由黴漿菌單一個細菌造成，預估到春節前後當地疫情仍會持續上升、或處於高峰情況，疾管署將持續觀察中國疫情趨勢與各類病原體走向，來作為春節前後防疫措施的調整參考。
羅一鈞強調，雖不少民眾擔心黴漿菌因為春節前後的人流往返而大舉侵台，但現階段黴漿菌疫情仍以兒童為多，成人則不能忽略流感、新冠病原體可能造成的疫情，呼籲民眾注意其他病原體感染可能性。