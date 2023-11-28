8大落羽松景點！最美在台南 CNN「世界10大最美自行車道」僅季軍
每年11月到2月是落羽松轉紅的季節，漸層的羽狀葉片層層堆疊，形成詩情畫意的歐風森林景緻，總吸引許多民眾慕名前往。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「落羽松景點」相關話題的網路聲量，了解網友推薦的落羽松景點。網路聲量第一名為台南六甲的「落羽松森林」，因位在「菁埔埤」旁，如詩如畫的水景搭配沿著步道生長的落羽松，讓此處成為許多遊客的打卡熱點。
記者葉盛耀/綜合報導
觀察近一年網友針對「落羽松景點」相關話題的討論，可以發現位於台南六甲的「落羽松森林」最受到網友熱議，因位在「菁埔埤」旁，如詩如畫的水景搭配沿著步道生長的落羽松，美不勝收，由於台南氣候較暖，該園區為全台最晚轉色的落羽松林之一。有網友分享到訪經驗「走進六甲的落羽松林，猶如走入幽謐的仙境，都讓我以為置身在歐洲」、「彷彿走進忘憂森林，怎麼拍都好美」，點出隨著冬天腳步的逼近，換上一身紅橙衣裳的落羽松十分迷人，讓人產生漫步在異國他鄉的錯覺。
台中的「泰安·羽粼落羽松」也是廣受討論的落羽松景點之一。位在農田中央的羽粼落羽松群，每年總能以「水中落羽松」的奇景與不同主題的造景，讓許多遊客趨之若鶩。有民眾分享「森林裡的造景、藝術裝置、美麗倒影彷彿置身於國外」，也有人大力稱讚池畔邊火紅繽紛的落羽松，說道「怎麼拍都很美」、「紅到爆炸超美」；還有網友進一步補充「在陽光照射下，水面倒影映襯下的落羽松森林，形成的光影效果最美」。
另外，南投日月潭湖畔的「向山落羽松」，則曾被CNN評為世界最美的10大自行車道，此次網路聲量為第三名。騎在自行車道上享受湖光山色的包圍，並沿途觀賞火紅璀璨的落羽松，讓不少網友讚不絕口，說道「不但有絕美漸層的落羽松樹群，美景隨處可見的環湖步道更是太夢幻了」、「黃、紅色的漸層顏色，配上碧綠潭水景緻，有如明信片中的場景般夢幻」等。
其他第四～第八名，則為嘉義民雄的迷霧松境、宜蘭三星的安農溪落羽松、桃園大溪的落羽松大道、桃園大溪的月眉人工濕地生態公園、苗栗三灣的落羽松莊園。