明起東北季風殺到！北台灣「跌破20度」迎雨彈 整天濕涼到週末
好天氣就快沒了！中央氣象署表示，今（29）日東北季風減弱，各地氣溫維持溫暖且多雲到晴，不過明（30）日起，又會有連2波東北季風影響，一直到下週日（12月2日）北台灣整天濕涼，白天高溫大約只有攝氏19度，低溫則落在攝氏16度左右，且桃園以北、東半部有局部短暫雨，若安排外出行程務必注意保暖、攜帶雨具。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員陳伊秀指出，今天是北台灣環境偏乾的最後一天，各地多雲到晴，溫度變化不大，白天高溫分佈上，竹苗花東攝氏25至26度，其它地區攝氏27至30度，早晚低溫分佈上，北台灣、宜蘭和花蓮攝氏16至19度，中南部攝氏20至22度。
陳伊秀提醒，週四有一波水氣較多的東北季風影響，桃園以北、東半部全天有不定時局部短暫雨，其中明後兩天基隆北海岸、宜蘭會有局部大雨，中南部則維持多雲到晴，北台灣白天高溫只剩攝氏19至21度、中南部攝氏26至27度、花東攝氏23度，低溫部分各地仍維持攝氏16至19度。
陳伊秀說明，下週一（12月3日）東北季風會短暫減弱，但下週二（12月4日）又再增強，屆時北部及東北部氣溫稍下降，且有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴。