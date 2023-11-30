台灣最冷門遊樂園公布！單月4萬人造訪　遊客玩過後悔：太晚知道

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然而攤開去年2022年12個月的數據來看，「小叮噹科學主題樂園」科學園區的造訪人數比現在前9月還要更低，僅有27萬餘人；倒數第二的「頑皮世界」則還有48萬餘人，顯見在今年的觀光人次表現上，「小叮噹科學主題樂園」有上升的趨勢，而頑皮世界造訪人次則是下降不少，在今年數字統計結束之後，「小叮噹科學主題樂園」有望超車，不再墊底。
不過雖然「小叮噹科學主題樂園」是今年目前最冷門的主題樂園，但實際上查看Google評價，星級評分也有高達4.2顆星的等級，不少遊客到此玩過後紛紛回應「門票沒其他遊樂園貴，滑雪場超好玩」、「來過才知道這裡有滑雪場，超級好玩」、「滑雪場很好玩，教練也很專業」、「來了才知道這裡有滑雪場，真的超好玩，太晚才來了！會二訪」、「太晚才知道這裡有滑雪場了啦！真的好好玩，票在網路上買超便宜」。
事實上，小叮噹科學主題樂園是在1990年1月開始營運，時至今日已經有33年的歷史，園區一開始取名為「新豐育樂大觀園」，是後來成立公司改名為「小叮噹科學股份有限公司」，才將樂園更名為「小叮噹科學遊樂區」，不過有趣的是，該樂園雖然跟知名動畫哆啦A夢台灣譯名「小叮噹」撞名，但是兩者卻沒有任何相關聯。
至於遊客給出五星好評的滑雪場，其實是小叮噹科學主題樂園的一大特色，園區內擁有「全台最大的室內滑雪場」，佔地高達750坪，一年四季都有營運，根據官網說明，滑雪場的體驗時間是週一至週五上午9時30分至下午5時、假日則是上午9時至下午5時，滑雪場內溫度是-3度至-8度，如果要去體驗的遊客，可以自備保暖衣物入場，也可以到場租借防寒衣服唷！