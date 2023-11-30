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台灣最冷門遊樂園公布！單月4萬人造訪　遊客玩過後悔：太晚知道

▲根據觀光署統計，今年前9月最冷門的主題樂園是位於新竹的「小叮噹科學主題園區」。（圖/Google評論）
▲根據觀光署統計，今年前9月最冷門的主題樂園是位於新竹的「小叮噹科學主題園區」。（圖/Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣雖然只是一座小島，但是旅遊景點選擇性卻非常多，從大自然的風景區到古蹟文物、主題型遊樂園應有盡有，提供國旅行程更多的可能性。那麼以遊樂園的類別來看，目前台灣最冷門的遊樂園是哪裡呢？根據觀光署最新統計資料，在前9月的造訪人次當中，位於新竹縣的「小叮噹科學主題樂園」僅有34萬人到此觀光，是台灣十大遊樂園當中的最後一名，但是仔細看遊客評價後，又發現其中園區內有其他主題遊樂園都沒有的「大亮點」，讓不少遊客直呼「太晚才來了！」

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根據觀光署日前公布遊憩地點統計，在台灣的10大主題型遊樂園當中，1至9月累積造訪人數最少的是位於新竹縣的「小叮噹科學主題樂園」，總計只有34萬人造訪，平均單月大概就是4萬人到此觀光；而倒數第二名則是「頑皮世界」，前9月累積造訪人次也是34萬餘人，贏過小叮噹科學主題樂園大概4千多人。

▲位於新竹縣的「小叮噹科學主題樂園」是今年目前最冷門的主題樂園，前9月累積造訪人次34萬餘人。（圖/Google評價）
▲位於新竹縣的「小叮噹科學主題樂園」是今年目前最冷門的主題樂園，前9月累積造訪人次34萬餘人。（圖/Google評價）
然而攤開去年2022年12個月的數據來看，「小叮噹科學主題樂園」科學園區的造訪人數比現在前9月還要更低，僅有27萬餘人；倒數第二的「頑皮世界」則還有48萬餘人，顯見在今年的觀光人次表現上，「小叮噹科學主題樂園」有上升的趨勢，而頑皮世界造訪人次則是下降不少，在今年數字統計結束之後，「小叮噹科學主題樂園」有望超車，不再墊底。

不過雖然「小叮噹科學主題樂園」是今年目前最冷門的主題樂園，但實際上查看Google評價，星級評分也有高達4.2顆星的等級，不少遊客到此玩過後紛紛回應「門票沒其他遊樂園貴，滑雪場超好玩」、「來過才知道這裡有滑雪場，超級好玩」、「滑雪場很好玩，教練也很專業」、「來了才知道這裡有滑雪場，真的超好玩，太晚才來了！會二訪」、「太晚才知道這裡有滑雪場了啦！真的好好玩，票在網路上買超便宜」。

▲位於新竹的小叮噹科學主題樂園有全台灣最大的「室內滑雪場」備受好評。（圖/Google評價）
▲位於新竹的小叮噹科學主題樂園有全台灣最大的「室內滑雪場」，不少遊客到此遊玩都給出五星評價。（圖/Google評價）
事實上，小叮噹科學主題樂園是在1990年1月開始營運，時至今日已經有33年的歷史，園區一開始取名為「新豐育樂大觀園」，是後來成立公司改名為「小叮噹科學股份有限公司」，才將樂園更名為「小叮噹科學遊樂區」，不過有趣的是，該樂園雖然跟知名動畫哆啦A夢台灣譯名「小叮噹」撞名，但是兩者卻沒有任何相關聯。

至於遊客給出五星好評的滑雪場，其實是小叮噹科學主題樂園的一大特色，園區內擁有「全台最大的室內滑雪場」，佔地高達750坪，一年四季都有營運根據官網說明，滑雪場的體驗時間是週一至週五上午9時30分至下午5時、假日則是上午9時至下午5時，滑雪場內溫度是-3度至-8度，如果要去體驗的遊客，可以自備保暖衣物入場，也可以到場租借防寒衣服唷！

▲位於新竹的小叮噹科學主題樂園有全台灣最大的「室內滑雪場」備受好評。（圖/Google評價）
▲位於新竹的小叮噹科學主題樂園有全台灣最大的「室內滑雪場」備受好評。（圖/Google評價）

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