台灣服飾一哥不只UNIQLO！年輕人改穿「這間」：買5件錢包不哭

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「品質上會選擇UNIQLO，不過GU算是比較便宜喔」、「我偏向UNIQLO，我錢包偏向GU」、「頂著我設計系名號，我敢保證UNIQLO的材質比較好，不過GU相對價格便宜」、「GU一般類的衣服可以買，比UNIQLO便宜，但是大衣、外套這些就是要選UNIQLO了，材質比較好」、「GU買T恤、基本款衣服5件錢包比較不痛，比UNIQLO便宜很多」、「GU版型比UNIQLO好，確實流行度更勝UNIQLO，年輕人很愛」。
事實上，日本平價服飾品牌「極優（GU）」與「UNIQLO」皆是迅銷集團的品牌，其中「讓時尚更自由」是GU主打的理念，而「UNIQLO」則是以「更豐富、更舒適的極致日常服裝」為主，兩品牌雖因客群和設計理念有所不同，但各自仍擁有愛好者，在台灣平價服飾市場皆有一席之位。
而《NOWnews》記者也實際到GU跟UNIQLO官網隨便搜尋幾樣相似的商品，包括「柔軟棉質圓領T恤」來看，GU官網售價為390元，而UNIQLO則是590元，兩者單件衣服相差200元；而在「法蘭絨格紋襯衫」，GU官網現有款式最低690元；UNIQLO則有990元的女版襯衫可選，單件相差300元，而雖然材質上可能有差異，但穿起來舒適度怎麼樣，其實見仁見智，就交給消費者自己選擇。
另外，GU目前正在感謝季促銷時期，檔期只到今11月30日，官網上有許多打折商品提供民眾選購；而UNIQLO則將在明天12月1日開始，一路到12月7日開始舉辦年末感謝季活動，有大衣外套直接下殺1000元，還有跟獵人聯名的服飾也上架開售，想要趁寒冬來之前補足冬裝的民眾可別錯過囉！