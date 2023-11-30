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台灣服飾一哥不只UNIQLO！年輕人改穿「這間」：買5件錢包不哭

▲UNIQLO雖然是日本品牌，不過平價且耐穿的特性，在台灣國民度還是相當高。（圖／記者蕭涵云攝）
▲UNIQLO雖然是日本品牌，不過平價且耐穿的特性，在台灣國民度還是相當高。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

近年來平價服飾深受不少民眾喜愛，不僅有台灣的本土品牌NET，包括UNIQLO、H&M、GU等等也積極搶攻小資族、上班族以及學生的市場，尤其年末又在感謝季特價的時候，是大批採購冬裝的好時機。然而，就有網友討論「大家買衣服會選擇UNIQLO還是GU？」貼文引起廣大迴響，不少人都分享現在買衣服也開始會選GU，因為相對售價來看比UNIQLO還要便宜。

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有網友在「Dcard」貼文指出「11月底要去日本的GU跟UNIQLO買冬天服飾，主要想要買大衣、風衣、毛衣、羽絨外套這類的東西，請問兩間大家會選擇哪一間？」「發現許多年輕人現在都會去GU買衣服，有人知道他跟UNIQLO是同家公司的關係嗎？」

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「品質上會選擇UNIQLO，不過GU算是比較便宜喔」、「我偏向UNIQLO，我錢包偏向GU」、「頂著我設計系名號，我敢保證UNIQLO的材質比較好，不過GU相對價格便宜」、「GU一般類的衣服可以買，比UNIQLO便宜，但是大衣、外套這些就是要選UNIQLO了，材質比較好」、「GU買T恤、基本款衣服5件錢包比較不痛，比UNIQLO便宜很多」、「GU版型比UNIQLO好，確實流行度更勝UNIQLO，年輕人很愛」。

▲GU跟UNIQLO其實隸屬同公司，不過不少年輕人因為GU款式較為時尚且便宜，認為GU更贏UNIQLO。（圖/Google評價）
▲GU跟UNIQLO其實隸屬同公司，不過不少年輕人因為GU款式較為時尚且便宜，認為GU更贏UNIQLO。（圖/Google評價）
事實上，日本平價服飾品牌「極優（GU）」與「UNIQLO」皆是迅銷集團的品牌，其中「讓時尚更自由」是GU主打的理念，而「UNIQLO」則是以「更豐富、更舒適的極致日常服裝」為主，兩品牌雖因客群和設計理念有所不同，但各自仍擁有愛好者，在台灣平價服飾市場皆有一席之位。

而《NOWnews》記者也實際到GU跟UNIQLO官網隨便搜尋幾樣相似的商品，包括「柔軟棉質圓領T恤」來看，GU官網售價為390元，而UNIQLO則是590元，兩者單件衣服相差200元；而在「法蘭絨格紋襯衫」，GU官網現有款式最低690元；UNIQLO則有990元的女版襯衫可選，單件相差300元，而雖然材質上可能有差異，但穿起來舒適度怎麼樣，其實見仁見智，就交給消費者自己選擇。

▲GU跟UNIQLO其實隸屬同公司，兩者風格相近，不過GU因售價比較便宜，吸引許多年輕人、小資族購買的意願。（圖/Google評價）
▲GU跟UNIQLO其實隸屬同公司，兩者風格相近，不過GU因售價比較便宜，吸引許多年輕人、小資族購買的意願。（圖/Google評價）
另外，GU目前正在感謝季促銷時期，檔期只到今11月30日，官網上有許多打折商品提供民眾選購；而UNIQLO則將在明天12月1日開始，一路到12月7日開始舉辦年末感謝季活動，有大衣外套直接下殺1000元，還有跟獵人聯名的服飾也上架開售，想要趁寒冬來之前補足冬裝的民眾可別錯過囉！

▲UNIQLO因為物美價廉，即便是日本品牌，國民度仍然非常高。（圖／記者蕭涵云攝）
▲UNIQLO明天12月1日起開始年末感謝祭的活動，多款服飾都有折扣，想補冬裝的民眾別錯過。（圖／記者蕭涵云攝）

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