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詐騙集團手法大改變！NCC提出警告　「6種簡訊」不要亂點了

▲現在不少詐騙集團都會透過手機簡訊的方式來騙取個人資料或者錢財。（示意圖／官方提供）
▲現在不少詐騙集團都會透過手機簡訊的方式來騙取個人資料或者錢財。（示意圖／官方提供）

記者張嘉哲/綜合報導

近年來詐騙的手法相當多，常常不少民眾一個沒注意的話，就容易上當受騙，導致錢財大量損失，而隨著時代的變化，手法也不斷更新，如果沒有及時更新資訊的人可能會一再受騙。對此，NCC近日在臉書透露了最新的六種詐騙手法，提醒如果收到像是ETC提醒通行費未繳清、罰單尚未繳納等簡訊，切勿點擊不明連結，以免遭到詐騙。

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NCC在臉書上貼文表示「近日發現詐騙集團除了利用一般簡訊來傳送連結，詐騙簡訊管道轉移至RCS及iMessage即時通訊功能，會透過Wi-Fi和行動數據傳遞釣魚簡訊，以竊取民眾的個人重要資料。

▲紐西蘭將推動各地學校禁用手機，以消除手機對課堂秩序的干擾，讓學生專心上課，扭轉青少年讀寫能力衰退、識字率急遽下降的問題。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲最近許多詐騙集團會利用簡訊的方式來騙取個人資料，甚至騙財等等。（示意圖／翻攝自Pixabay）
其中最近詐騙的簡訊有哪幾種？NCC也列舉六種類別，包括「ETC提醒通行費未繳清」、「自來水公司水費已逾期」、「銀行因安全問題暫時關閉您的帳戶」、「罰款尚未繳納」、「停車費尚未繳納」、「您的某某點數（積分）即將到期」等。

NCC也呼籲，民眾切勿點擊不明來源連結，如果家中有長輩不知道如何關閉RCS、iMessage功能，可以請子女或者親朋好友協助，或者可以攜帶手機至鄰近的電信服務據點，請櫃檯人員協助關閉功能。

那麼該如何再手機上面關閉RCS、iMessage即時通訊功能呢？

🟡安卓手機系統

開啟「訊息」程式並點右上角頭像>點選「訊息」設定>點選「RCS 即時通訊功能」> 關閉 RCS 即時通訊功能。

▲安卓手機關閉RCS的步驟方法。（圖/NCC提供））
▲安卓手機關閉RCS的步驟方法。（圖/NCC提供））
🟡iPhone手機系統

開啟「設定」並點選「訊息」>關閉「iMessage」功能。

▲iPhone手機關到inessge的操作步驟，不熟悉的長輩可以請子女教學。（圖/NCC提供）
▲iPhone手機關到iMessage的操作步驟，不熟悉的長輩可以請子女教學。（圖/NCC提供）

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