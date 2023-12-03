詐騙集團手法大改變！NCC提出警告 「6種簡訊」不要亂點了
近年來詐騙的手法相當多，常常不少民眾一個沒注意的話，就容易上當受騙，導致錢財大量損失，而隨著時代的變化，手法也不斷更新，如果沒有及時更新資訊的人可能會一再受騙。對此，NCC近日在臉書透露了最新的六種詐騙手法，提醒如果收到像是ETC提醒通行費未繳清、罰單尚未繳納等簡訊，切勿點擊不明連結，以免遭到詐騙。
記者張嘉哲/綜合報導
NCC在臉書上貼文表示「近日發現詐騙集團除了利用一般簡訊來傳送連結，詐騙簡訊管道轉移至RCS及iMessage即時通訊功能，會透過Wi-Fi和行動數據傳遞釣魚簡訊，以竊取民眾的個人重要資料。
其中最近詐騙的簡訊有哪幾種？NCC也列舉六種類別，包括「ETC提醒通行費未繳清」、「自來水公司水費已逾期」、「銀行因安全問題暫時關閉您的帳戶」、「罰款尚未繳納」、「停車費尚未繳納」、「您的某某點數（積分）即將到期」等。
NCC也呼籲，民眾切勿點擊不明來源連結，如果家中有長輩不知道如何關閉RCS、iMessage功能，可以請子女或者親朋好友協助，或者可以攜帶手機至鄰近的電信服務據點，請櫃檯人員協助關閉功能。
那麼該如何再手機上面關閉RCS、iMessage即時通訊功能呢？
🟡安卓手機系統
開啟「訊息」程式並點右上角頭像>點選「訊息」設定>點選「RCS 即時通訊功能」> 關閉 RCS 即時通訊功能。
🟡iPhone手機系統
開啟「設定」並點選「訊息」>關閉「iMessage」功能。