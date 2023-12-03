菲律賓地震威力等於125顆核彈！台灣發海嘯警報 專家教保命要點
菲律賓民答那峨島（Mindanao）在台灣時間週六（12月2日）晚間10點37分發生芮氏規模7.6地震，深度為45公里，包括台灣、日本等都在震後發布「海嘯警報」，氣象署前地震中心主任郭鎧紋表示，本次海嘯警報的發布是正常 SOP，不過芮氏規模7、深度又在40公里以上的地震，引發海嘯的機率不高，但仍要提醒民眾，不能忽視海嘯帶來的威脅。
記者張志浩／綜合報導
郭鎧紋說明，菲律賓芮氏規模7.6地震，相當於釋放125顆原子彈的能量，至於台灣是否發布海嘯警報，是根據「太平洋海嘯警報資訊」每一段時間給予的建議和潮位資訊，不過就昨日菲律賓地震來看，震央位置有一道海溝，若真的不幸引起海嘯，浪潮走向會是往東北部；此外，通常要引發海嘯，都是芮氏規模達9、深度在10公里左右才較有可能。
「海嘯是會爬山的」，郭鎧紋表示，當海嘯發生時，水會從沿岸不斷往內陸推送、攀高，且海嘯的推力和拉力都很大，浪進到陸地和退回海上，差不多都要40分鐘的時間，提醒民眾，若真的遇到海嘯的危急時機，一定要盡量往高處移動外，若真的來不及，也要尋找皮帶、繩索等工具，將自己固定在樹木或是穩定的物體上，才能提高存活率。
郭鎧紋指出，當台灣近海發生地震芮氏規模7.0以上，震源深度小於35公里的淺層地震時，就會發布海嘯警報，不過氣象署仍會視實際威脅判斷是否發布，例如2010年智利大地震時，許多太平洋周遭國家皆發布海嘯警報，氣象署則認為距離遙遠，因此評估若真的有海嘯抵達關島再發布，這樣仍有幾個小時的應對時間。
不過郭鎧紋也坦言，台灣目前的海嘯警報，仍有部分系統要改良，例如今年11月初，中和曾有員警誤觸海嘯警報鈕，導致警鈴大作嚇壞民眾，郭鎧紋直言「中和是根本不會有海嘯的地方，建立警報系統應該在朝著沿海各地區設立即可，否則設立在不會有海嘯的地方，其實沒有意義。」