黴漿菌用藥無短缺！北市衛生局：國內低度流行　籲行5大防疫措施

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北市衛生局表示，依據食藥署說明國內黴漿菌用藥充足；另流感與新冠抗病毒藥物及防疫物資儲備皆符合安全庫存量。提醒民眾若有前往中、港、澳需求，應於出發前完成流感、肺炎鏈球菌、新冠等疫苗接種，並在當地務必勤洗手、戴口罩、注意個人衛生，亦鼓勵有症狀旅客入境時主動配合疾病管制署邊境採檢措施，以即早偵測即早治療。
北市衛生局說明，肺炎黴漿菌一年四季皆可能感染，夏天及初秋較常見，各年齡層均有感染之風險，較常見於年輕人及學齡兒童，若患有其他呼吸道疾病仍在恢復期或免疫功能較差的病人，則有較高發生嚴重感染之風險。肺炎黴漿菌藉由咳嗽或打噴嚏產生的飛沫傳播，感染後症狀輕微，約1至4週可自行痊癒，其臨床症狀包含支氣管炎，特別是孩童，常見的症狀為喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數週甚至數月的咳嗽；惟約10%患者會併發肺炎，通常配合醫囑使用抗生素治療則可治癒，且國內目前黴漿菌肺炎兒童及成人用藥並無短缺。
依據衛生福利部食品藥物管理署「西藥供應資訊平台」監控黴漿菌兒童用藥Azithromycin懸液用粉劑供應情形，國內有2張藥品許可證「日舒懸液用粉47.78毫克/公克(衛署藥輸字第021830號)、菌巴達懸液用粉 47.78 毫克/公克(衛署藥製字第055554號)」皆尚穩定供應中。
世界衛生組織公布近期中國大陸除肺炎黴漿菌疫情已下降外，尚有流感、呼吸道融合病毒、腺病毒等引起呼吸道感染疾病。秋冬是呼吸道傳染病好發的季節，北市衛生局建議民眾落實五大防疫措施：
一、快打疫苗保平安：儘速完成流感、肺炎鏈球菌、新冠肺炎等疫苗接種。
二、個人衛生勤洗手：留意個人衛生，務必勤洗手、戴口罩。
三、有症狀勿亂服藥：有發燒或急性呼吸道症狀時，勿自行服用抗生素，應儘速就醫，遵循醫囑治療。
四、就醫告知旅遊史：就醫時要主動告訴醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形（TOCC）等資訊。
五、自主防疫要落實：落實有症狀不上班不上課等自主防疫措施。
北市衛生局呼籲符合流感疫苗公費對象之高風險族群請儘速接種流感疫苗，尚未接種COVID-19 XBB.1.5疫苗對象也可一起接種，以降低重症及死亡的風險。