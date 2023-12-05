周四起「溫差12度」！國健署三招「防爆血管」：回家別馬上洗澡

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國健署提供護心保暖3招：
一、起床時：晚上睡覺前應先備妥保暖衣物，置於隨手可拿到的地方，當半夜或早晨起床如廁，先將四肢、身體活動一下，緩慢坐起且坐穩，再添加衣物，接著手扶床邊、腳步踩穩地板再行走，切勿過於急促，符合「慢、熱、起、穿、行」的口訣。
二、出門時：應添加衣物，注意頭頸部及四肢末端的保暖，最外層衣物可選擇具有防水、防風功能的外套，且應易於穿脫，避免穿著太笨重，以維持恆定體溫，同時可戴上帽子、口罩、圍巾、手套等。
三、進門時：從戶外走進室內時，應先讓身體逐漸回暖，再洗熱水澡，避免溫差過大導致血管快速擴張，以免血管彈性不佳、有心血管疾病者發生低血壓；洗完澡後，仍應注意保暖，不可馬上進入較低溫空間，以防血管急速收縮、造成心血管疾病急性發作，並建議維持室內空氣流通，門窗別緊閉。
國健署表示，近期為流感、新冠肺炎及肺炎鏈球菌等呼吸道疾病流行季節，若家中長者有發燒、咳嗽等類流感徵象，請先使用COVID-19家用快篩試劑，辨別是否感染新冠肺炎。
如已出現呼吸困難、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰、胸痛、頭暈或暈厥等症狀，應即撥打119送醫，把握黃金期，以免終身遺憾，並提醒符合流感、新冠肺炎及肺炎鏈球菌等公費疫苗接種資格者，應盡速接種，維護自身健康。
🟡保暖注意事項：
📍睡前備好保暖衣物，並放在隨手拿可拿到的地方，凌晨、清早一起床便穿上。
📍起床時慢慢起身並坐穩，添加衣物後才下床。
📍若早出晚歸，出門宜採洋蔥式穿衣，外套最好有防水、防風功能。
📍外出時可戴上帽子、口罩、圍巾、手套等加強頭頸與四肢保暖。
📍從戶外走進室內，先休息一下再洗澡，以免血管擴張太快引起低血壓。
📍洗完澡後別突然進入低溫空間，以防血管收縮太快、促發心血管疾病。
📍注意室內空氣流通。