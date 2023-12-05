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周四起「溫差12度」！國健署三招「防爆血管」：回家別馬上洗澡

▲東北季風增強，今起冷三天，周四日夜溫差可高達12度，國健署提醒起床、出門回家時注意事項。（圖／記者陳明安攝）
▲東北季風增強，今起冷三天，周四日夜溫差可高達12度，國健署提醒起床、出門回家時注意事項。（圖／記者陳明安攝）

家庭消費中心／綜合報導

中央氣象署指出，今（5）起東北季風增強，全台清晨最低溫僅16.8℃，許多民眾一早起床就覺得濕冷；明（6）日氣溫更低，周四日夜溫差可達12度。國健署呼籲，這兩天應注意頭頸與四肢保暖，若早出晚歸，要採多層次（洋蔥式）穿著，以免溫差造成心血管的健康問題。

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每當氣溫驟降，血管內的平滑肌也會收縮，容易造成血壓升高，可能增加心臟病及急性中風發作的風險，尤其是三高病人、心血管疾病患者及長者等族群，應謹記定期量測血壓、定期回診，並避免菸、酒。

▲5日起東北季風增強，尤其周日日夜溫差特別明顯。（圖／中央氣象署提供）
▲5日起東北季風增強，尤其周日日夜溫差特別明顯。（圖／中央氣象署提供）
國健署提供護心保暖3招：

一、起床時：晚上睡覺前應先備妥保暖衣物，置於隨手可拿到的地方，當半夜或早晨起床如廁，先將四肢、身體活動一下，緩慢坐起且坐穩，再添加衣物，接著手扶床邊、腳步踩穩地板再行走，切勿過於急促，符合「慢、熱、起、穿、行」的口訣。

二、出門時：應添加衣物，注意頭頸部及四肢末端的保暖，最外層衣物可選擇具有防水、防風功能的外套，且應易於穿脫，避免穿著太笨重，以維持恆定體溫，同時可戴上帽子、口罩、圍巾、手套等。

三、進門時：從戶外走進室內時，應先讓身體逐漸回暖，再洗熱水澡，避免溫差過大導致血管快速擴張，以免血管彈性不佳、有心血管疾病者發生低血壓；洗完澡後，仍應注意保暖，不可馬上進入較低溫空間，以防血管急速收縮、造成心血管疾病急性發作，並建議維持室內空氣流通，門窗別緊閉。

國健署表示，近期為流感、新冠肺炎及肺炎鏈球菌等呼吸道疾病流行季節，若家中長者有發燒、咳嗽等類流感徵象，請先使用COVID-19家用快篩試劑，辨別是否感染新冠肺炎。

如已出現呼吸困難、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰、胸痛、頭暈或暈厥等症狀，應即撥打119送醫，把握黃金期，以免終身遺憾，並提醒符合流感、新冠肺炎及肺炎鏈球菌等公費疫苗接種資格者，應盡速接種，維護自身健康。

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▲▲日夜溫差大，可採用多層次（洋蔥式）穿著。（圖／記者蕭涵云攝）
🟡保暖注意事項：

📍睡前備好保暖衣物，並放在隨手拿可拿到的地方，凌晨、清早一起床便穿上。

📍起床時慢慢起身並坐穩，添加衣物後才下床。

📍若早出晚歸，出門宜採洋蔥式穿衣，外套最好有防水、防風功能。

📍外出時可戴上帽子、口罩、圍巾、手套等加強頭頸與四肢保暖。

📍從戶外走進室內，先休息一下再洗澡，以免血管擴張太快引起低血壓。

📍洗完澡後別突然進入低溫空間，以防血管收縮太快、促發心血管疾病。

📍注意室內空氣流通。
 

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