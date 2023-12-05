施明德肝癌復發！早期幾無症狀　醫籲「這3類」肝病定期追蹤

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依據國健署公布的癌症登記資料，原發部位「肝及肝內膽管」的癌症為2021年國人癌症發生人數第4位；而2022年國人死因統計結果顯示，「肝及肝內膽管癌」為10大癌症死因的第2位，而「肝癌」的發生與「慢性肝炎」息息相關，從慢性肝炎到肝癌的過程被稱為「肝病三部曲」。
蘇銘堯指出，肝癌最常見的危險因子包括B型肝炎、C型肝炎、肝硬化、其他少見的肝炎原因等，一般遇到這類具有危險因子的患者時，會建議要定期追蹤、檢查，至於沒有這些風險因子的一般民眾，肝癌發生機率會低很多，但並非完全沒有風險。
📍早期肝癌幾乎沒症狀
蘇銘堯表示，肝癌在早期幾乎沒有症狀，有症狀時，通常代表病況已經比較嚴重了，而一般來說是在肝癌中晚期才會出現肝臟相關症狀，最一開始可能是肝臟周圍發生壓迫感、腫脹，甚至產生疼痛感，主要是因為腫瘤出現後、肝臟體積變大，壓迫周邊區域所致。
如果沒有加以治療，蘇銘堯說，患者的肝臟會逐漸無法維持正常功能，導致黃疸的情況發生、眼睛或皮膚因此變黃，甚至出現腹水或類似肝硬化的食道靜脈曲張或胃靜脈曲張的表現，進而造成出血，但如果有合併肝硬化等其他肝臟疾病，部分症狀可能會提早出現。
📍早期肝癌治療選擇多
不過，肝癌若能早期發現，治癒機率並不低。蘇銘堯說明，肝癌的正式分期以一到四期區分，但因為早期肝癌的治療選擇明顯較多，臨床上有時會以「早期肝癌」與「非早期肝癌」稱呼。
蘇銘堯指出，「早期肝癌」是指腫瘤小於3公分，且只有單一一顆腫瘤或腫瘤數小於3個的情況，此時患者的肝功能還正常、沒有肝門靜脈栓塞的問題，治療的選擇也很多，如果腫瘤只有單一一顆或分佈於同一邊的肝臟，可以選擇手術切除腫瘤，或是通過做電燒來把腫瘤消融掉。
但如果腫瘤成長為3到5公分以上，或數量已經超過3顆以上，電燒消融的效果可能不是那麼好，如果腫瘤都分佈在同邊、肝門靜脈都還暢通，且沒有遠處轉移，還是可以考慮開刀處理，否則會考慮進行「肝動脈栓塞」治療。
蘇銘堯說，若情況更嚴重、已經是肝癌末期的程度，患者出現肝門靜脈阻塞、兩邊肝臟都有腫瘤分佈、有遠處轉移等，就可能要考慮化學治療，如果是更嚴重的患者，則可能會用到標靶治療，而目前肝癌也有一些比較新的標靶藥物可以使用。
📍及早治療5年存活率逾9成
針對肝癌患者的5年存活率與治癒可能性，蘇銘堯表示，如果是早期肝癌，經過手術或局部消融治療，患者的5年存活率可以達到90%，甚至根治都沒有問題，但隨著病程進展會逐漸下滑，而肝癌第四期經過標靶治療，5年存活率仍可以達到10%至30%。
蘇銘堯提醒，即使經過治療痊癒，有肝癌風險因子的民眾還是要定期追蹤，並長期維持，追蹤頻率大多落在每半年一次，且除了肝臟超音波外，也會檢驗甲型胎兒蛋白，檢測頻率大約為半年到一年一次。