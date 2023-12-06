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美國祭簽證制裁　施壓以色列遏止約旦河西岸暴力

▲美國今天表示將拒絕核發簽證給攻擊巴勒斯坦人的激進以色列屯墾者，藉此升高施壓來遏止以哈戰爭期間約旦河西岸爆發的一波暴力事件。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國今天表示將拒絕核發簽證給攻擊巴勒斯坦人的激進以色列屯墾者，藉此升高施壓來遏止以哈戰爭期間約旦河西岸爆發的一波暴力事件。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社華盛頓/耶路撒冷5日綜合外電報導）美國今天表示將拒絕核發簽證給攻擊巴勒斯坦人的激進以色列屯墾者，藉此升高施壓來遏止以哈戰爭期間約旦河西岸爆發的一波暴力事件。

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綜合法新社和路透社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，任何涉及「破壞約旦河西岸（West Bank）和平、安全或穩定」的個人，或任何「不正當限制平民取得必要服務和基本必需品」的個人，美國都將予以拒絕入境。

布林肯發布聲明說：「我們向以色列政府強調，有必要採取更多行動，讓在約旦河西岸暴力攻擊巴勒斯坦人的激進屯墾者負起責任。」

「約旦河西岸不穩定對以色列和巴勒斯坦人民都有害處，也威脅著以色列國安利益。相關人士必須負起責任。」

自從巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）10月7日突襲以色列，掀起雙方在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭以來，據巴勒斯坦政府統計，約旦河西岸有超過250名巴勒斯坦人遭以色列軍人和屯墾者殺害。

哈瑪斯控制的是加薩走廊，並非約旦河西岸，而巴勒斯坦人控訴屯墾者在約旦河西岸的攻擊和騷擾行為未受到懲罰。

布林肯並未公開點名誰會遭拒發簽證。美國入境限制將不適用於有美國公民身分的激進屯墾者。

國務院發言人米勒（Matthew Miller）則補充說，巴勒斯坦領導階層同樣必須採取更多行動，以遏止巴勒斯坦人在約旦河西岸攻擊以色列人。

他說，新政策首批禁令將於今天祭出，並將於未來幾天公布更多限制入境的人員名單。

美國宣布簽證制裁措施不久後，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今天譴責在約旦河西岸攻擊人的猶太屯墾者，並說以色列是法治國家，唯有警察和軍人有權行使武力。

葛朗特在記者會中表示，「很遺憾的，有激進分子從事暴力行為，而我們必須加以譴責」。

他說：「以色列是法治國家，動武權僅限於獲政府授權的人士。以我們的例子來說，符合資格的只有以色列國防軍、以色列警察和以色列國家安全局（Shin Bet）等。」

他說：「其他沒有任何人有動武的權限。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1121206

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