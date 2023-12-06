中共未開三中全會　習近平巡視上海所為何事？

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習近平在去年（2022年）順利延任第三任期，這不但是改革開放以來前所未有的局勢，也打破了鄧小平掌權後所建立的各種慣例和模式，習近平不只有意要終身掌握政權，更是意圖帶領中國走回毛澤東時期的計畫路線，這從中共十九大時，不斷強調黨對於各個層面的領導，以及從法制的途徑來強化「安全」的重要性，可以說習近平鞏固了中國的極權主義，一改過去江朱時期、胡溫時期有脆弱跡象的統治模式，而原本可預測性的「隔代指定領導」，也在習近平手上終結。
全面掌權的習近平，習近平一人得道的中共二十大，理應可以建立新時代的統治模式，尤其是中共中央政治局常委清一色是習家軍，人事晉升的安排又異於往常，顯然，習近平極力打造以他為核心的黨政團隊，而不是過去黨內派系相互制衡的權力結構。換句話說，以習近平的權勢地位，理應是無人可撼動，倘若三中全會要不要依慣例辦理，是習近平說了算的話，那就算不是如期召開也不會太奇怪才是，問題是，真的是如此嗎？習近平或許不需要解釋任性的理由！
不過，弔詭的是，習近平近日前往上海考察，也提及提高上海的角色與功能，招商引資仍是中國的發展重點，如果將習近平前往上海比喻鄧小平的「南巡」，確實可以解釋習近平有要展現對經濟的重視態度，進而作為舉辦三中全會的準備。只是，鄧小平當年的南巡動作是要確保改革開放的路線，以解決黨內「紅與專」的爭論；那習近平呢？習近平在「拜習會」後，高調出現在上海，難道也有著內部矛盾嗎？是不是有聲音要挑戰習路線？只好藉由「滬巡」來轉移內部壓力？
習的任性？中國政經發展愈不確定
回顧中國發展的路徑，上海雖然有著國際化的條件，但這是傳統的既定印象，在改革開放初期，上海並不是鄧小平規劃「先讓部分的人富起來」的首選，反而是被刻意壓制經濟發展的城市，相較深圳、珠海、汕頭及廈門等經濟特區，上海一直是保有公有體制色彩，經濟發展動能遠遠落後於東南沿海地區，而上海卻出現特殊的現象：「週日工程師」，當時許多高端人才利用週末前往其他地方賺外快。
習近平前往上海考察的內心故事是什麼？是為了自證持續改革開放的經濟發展路線？還是意有所指凸顯上海在計劃經濟時期的角色？以上海作為中國連接全球的重要城市來看，習近平的「滬巡」有著對外傳遞中國不會與國際脫鉤的意味，而這正好解釋了他與拜登會面時姿態放軟的原因，「中國正面臨著壓力」，經濟下行、市場疲軟的問題，讓習近平三連任後第一年的執政成績慘澹，這也可能是三中全會推遲未辦的主要原因之一。
事實上，中共進入二十大後，並沒有因為習近平全面掌權而一帆風順，不僅僅是經濟頹靡難復甦，政治風暴也是一波未平一波又起，他破例拔擢上位的外交、國防首長身陷牢獄，拔除部長、國務委員一職，但仍保有中共中央委員的身分，至今生死未卜，如此弔詭的情節，是否代表著習近平的難堪處境？習近平的權勢無人可左右，但卻有著「穩而不固」的不確定性，再加上習近平的任性妄為，三中全會何時召開？恐怕跟中國政治情勢一樣，將愈來愈難預測。
作者》吳瑟致台灣智庫中國問題研究中心主任、大學兼任助理教授、台灣韜略策進學會副秘書長。
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