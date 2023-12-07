SGS神秘客評比連年滿分！遠通奪「連鎖業奧斯卡」6座大獎

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遠通電收表示，遠通自2018年參賽，希望透過選拔帶給用路人專業且有溫度的服務，至今已成就7座傑出店長獎、7座服務品質優異獎及28座優良店長獎，得獎紀錄未曾中斷，顯示服務維持高水平。除此之外，遠通攜手政府努力不懈，成就台灣國道ETC全民服務的數位轉型，持續以用路人行車需求為核心，精進ETC服務之外，也結合遠創智慧uTagGo以數位科技積極經營「車生態圈」，除現在全台通用的uTagGo停車服務，透過異業結盟提升用路人在購車、保修、保險與購物優惠等更多元、更個人化的行車便利服務。
過去一年詐騙猖獗，遠通電收指出，門市為保護用路人免於詐騙損失，由店長們帶領同仁積極推廣申辦通行費電子帳單、eTag自動儲值、eTag停車扣繳和uTagGo App自助查詢扣款紀錄等服務多管齊下全面阻詐，透過主動宣導，用路人臨櫃詢問詐騙件數大幅減少六成以上。
遠通也持續通過Qualicert服務驗證、ISO 10002客戶抱怨處理、ISO 9001 品質管理、ISO 22301營運持續、ISO 27001 資訊安全管理、BS 10012 個資管理等六國際認證，維持高規格服務，連年獲頒「服務品質優異獎」。
台灣連鎖暨加盟協會說明，今年有47家知名連鎖企業共281位優良店長通過資格審查，歷經長達半年的時間角逐傑出店長殊榮，並經各領域專家學者所組成的評審團，從參賽者實務經驗、服務專業等面向進行全方位評核，最後選出37位傑出店長。