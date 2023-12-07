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SGS神秘客評比連年滿分！遠通奪「連鎖業奧斯卡」6座大獎

▲全國商店優良店長暨傑出店長獎，遠通電收奪六項大獎。（圖／遠通電收提供）
▲全國商店優良店長暨傑出店長獎，遠通電收奪六項大獎。（圖／遠通電收提供）

記者許若茵／台北報導

有「台灣連鎖業奧斯卡金像獎」美譽的全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔6日揭曉，歷經半年的初選、書面審查、在地活動經營和口試等審核，遠通電收奪6座大獎，其中石碇門市店長沈憶玟更一舉囊括「傑出店長獎」及1座象徵神秘客評比滿分的「服務品質優異獎」，東山門市陳怡庄、關廟北門市戴宜庭、清水門市戴聖慧及台中門市王璽婷則獲頒「優良店長獎」。

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今年在183位優良店長中，只有6位通過SGS專業神秘客評比滿分獲頒「服務品質優異獎」，獲獎的沈憶玟表示，為了帶領門市同仁將服務做到一百分，親自參與SGS Qualicert PSMA專家神秘客稽核員訓練課程，以及SGS ISO 10002客訴管理指南說明與實務訓練課取得雙項認證，能夠將所學實際運用在門市管理和每一位客戶身上且獲得肯定，感到非常欣慰。

遠通電收表示，遠通自2018年參賽，希望透過選拔帶給用路人專業且有溫度的服務，至今已成就7座傑出店長獎、7座服務品質優異獎及28座優良店長獎，得獎紀錄未曾中斷，顯示服務維持高水平。除此之外，遠通攜手政府努力不懈，成就台灣國道ETC全民服務的數位轉型，持續以用路人行車需求為核心，精進ETC服務之外，也結合遠創智慧uTagGo以數位科技積極經營「車生態圈」，除現在全台通用的uTagGo停車服務，透過異業結盟提升用路人在購車、保修、保險與購物優惠等更多元、更個人化的行車便利服務。
 
過去一年詐騙猖獗，遠通電收指出，門市為保護用路人免於詐騙損失，由店長們帶領同仁積極推廣申辦通行費電子帳單、eTag自動儲值、eTag停車扣繳和uTagGo App自助查詢扣款紀錄等服務多管齊下全面阻詐，透過主動宣導，用路人臨櫃詢問詐騙件數大幅減少六成以上。

遠通也持續通過Qualicert服務驗證、ISO 10002客戶抱怨處理、ISO 9001 品質管理、ISO 22301營運持續、ISO 27001 資訊安全管理、BS 10012 個資管理等六國際認證，維持高規格服務，連年獲頒「服務品質優異獎」。

台灣連鎖暨加盟協會說明，今年有47家知名連鎖企業共281位優良店長通過資格審查，歷經長達半年的時間角逐傑出店長殊榮，並經各領域專家學者所組成的評審團，從參賽者實務經驗、服務專業等面向進行全方位評核，最後選出37位傑出店長。

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