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低溫開跑！台北馬拉松多名選手心臟驟停　醫曝猝死風險高20倍

▲2023年台北馬拉松明日登場，台北天氣遇上鋒面通過加冷氣團，起跑時體感溫度僅9度，且有短暫雨。（圖／翻攝自台北馬拉松臉書）
▲2023年台北馬拉松明日登場，台北天氣遇上鋒面通過加冷氣團，起跑時體感溫度僅9度，且有短暫雨。（圖／翻攝自台北馬拉松臉書）

記者林志怡／台北報導

強烈冷氣團今（17）日發威、全台氣溫驟降，尤其台北白天高溫僅剩14度，但2023台北馬拉松仍在9.4度低溫下如期開跑，但至少3位跑者心跳驟停（OHCA），雖目前都已經救回，但中華民國大型活動緊急救護協會創會理事長高偉峰指出，運動過程中會讓血液往四肢肌肉集中、心臟血液相對不足，今天氣溫又特別低，跑者體溫冷熱交替之下，更容易讓心臟出問題。

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今（2023）年的台北馬拉松從台北市民廣場起跑，經過國父紀念館、中正紀念堂、台北車站、圓山大飯店、南港展覽館等多個景點後，橫跨台北市6個行政區，再回到終點台北田徑場，總計約2.8萬名長跑健將踏上台北街頭，但今天台灣受到強烈冷氣團影響，台北低溫甚至跌破10度。

📍高強度運動＋低溫運動風險增

台北馬拉松開跑至目前，至少已有3名跑者心跳驟停。高偉峰表示，馬拉松的運動猝死風險本身就是一般日常情況的20倍，且在低溫的情況下，跑者運動期間，血液會往肢體肌肉集中，心臟血流相對不足，本身就容易使心臟出問題。

高偉峰進一步指出，低溫對於相關風險也有加成效應，在今天這種低溫下，跑者運動過程中，體溫會明顯增加，但外界溫度又相當的低，血管收縮會讓血流阻力更大、心臟打出血流時會更吃力，冷熱交替下，發生心肌梗塞、致命風險會更高。

此外，高偉峰表示，本身具有心臟疾患、肥厚性心肌病變等問題的民眾，更容易在這樣的高強度運動下，誘發相關病徵，且據統計，20歲以上的民眾中、有20%有冠狀動脈心臟病，但自己卻不知道，因此國外有針對曾有「不明原因暈倒」、「不明原因胸悶或胸痛」的民眾要求，參與此類馬拉松活動前，必須先去心臟科檢查。

📍馬拉松自保「3件事」必做

至於實際參與活動時，如何保護心臟、降低意外發生機會，高偉峰說，首先要注意的是「水分補充」，因為脫水會導致血液變得黏稠、心臟跳動更加吃力，故一般建議跑者在參賽前就開始「少量多次的喝」，建議量為「每公斤體重每小時10毫升」，以60公斤的人來說，每小時的建議引水量是600毫升。

不過，高偉峰也提醒，如果短時間內飲水過量，會導致俗稱「水中毒」的「低血鈉症」，建議每隔數分鐘就少量補充、以達到每小時建議量，但如果是半馬（21.0975公里）以上的距離，就會建議額外進行「適當鹽分補充」；賽程過程中也要注意食物補充，其中又以「高糖份、低纖維、少份量」的類型為最佳選擇，其中「能量飲」類的食品是不錯的選擇。

另一方面，高偉峰指出，民眾參與此類活動，運動強度應該是「漸進式」增加，每周增加的運動量安全範圍大約是10%，千萬不要「越級打怪」，先前曾經有一位跑者，從來沒跑過馬拉松、最遠只跑過3公里，但一下子就參加了50公里的比賽，過程中就出現了心臟停止的情況。

高偉峰也強調，這類大型活動的規劃非常重要，包括活動期間的機動巡邏配置，出現緊急情況下的救護車派遣、AED（自動體外心臟電擊去顫器）運送等，他也以2021年的台北馬拉松為例指出，當年現場有10位急診醫師待命，人數多於許多醫學中心，5名跑者出現心跳驟停的情況，但全都有救活。

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