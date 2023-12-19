厚外套、圍巾拿出來！鄭明典曬「一圖」示警：本週寒流機率超高
今年入冬首波寒流終於要抵達了？今（19）日開始，新一波強烈大陸冷氣團南下，包含氣象署在內的各個天氣預報，皆顯示週四深夜至週五冬至凌晨（12月21日至12月22日），北台灣平地低溫皆落在攝氏10度左右，局部還會低個攝氏1至2度，對此前中央氣象局局長鄭明典也亮出「地面天氣預測圖」，強調「1032等壓線」明顯在週五壓過台灣，直言「基本上就是寒流預警了」，民眾務必做好禦寒，將厚外套、圍巾準備好。
記者張志浩／綜合報導
等壓線是各地於同一時間、氣壓相等的點所連結而成的線，可以呈現氣壓的水平分佈。鄭明典指出，天氣尺度系統移動時，有接近絕對「渦度守恆」的特性（近似旋轉慣性守恆的概念）。高氣壓的「負渦度」往南移動會減弱，所以中心最高氣壓往南也會減弱。
鄭明典接著提到，從過往的經驗來看，除了極少數的例外，否則只要「1028等壓線」壓不到台灣就不會報「寒流」，而當「1032等壓線」接觸台灣時，寒流機率就很高，這次預報圖，1032等壓線明顯跨越台灣，「畫這張圖，基本上就是寒流預警了，且是相對顯著的寒流！」
針對未來天氣，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則提醒，綜觀來看，今天午後至聖誕節，新竹以北及宜蘭整天濕冷，其中週四深夜至週五清晨，苗栗以北空曠地區將出現攝氏8度或以下的低溫，台北則是接近攝氏10度的低溫。此外，北部2000公尺以上山區，包括太平山、拉拉山、雪霸都有降雪或冰霰的機率。