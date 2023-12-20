狼谷育樂台、好消息二台「新播時數」不足　NCC：各警告一次

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NCC表示，依照兩辦法規定，無線電視頻道於主要時段播出的本國自製戲劇節目不得少於同類型節目50%，本國自製新播比例不得少於40%；至於境內衛星電視頻道於指定播送時段，播放戲劇、電影(含紀錄片)、綜藝及兒童等四類具有「文化累積優先性節目」則應符合一定比率。
NCC說明，本次查核頻道中，「狼谷育樂台」本國綜藝節目視新播時數不足，而「好消息二台」則是兒少節目新播時數不足，經分別洽請相關業者意見陳述，大多回應是因新冠三級警戒期間停止節目錄影，或為保護來賓身心健康，減少錄影而有時數短缺，依規定各予以警告。
NCC指出，觀察111年無線電視頻道業者在主要時段本國自製新播戲劇節目表現發現，民視無線台比例達100%，台灣電視台則有92.4%，其中台灣電視台製播包括「嘉慶君遊台灣」等多檔戲劇節目，因此新播時數相較110年有明顯增加；另公共電視台則製播「村裡來了個暴走女外科」等戲劇節目，獲得多項金鐘獎肯定。
對於業者透過不同的製播策略與方式，投入資源製作本國戲劇節目，以滿足不同收視族群需求，NCC說予以肯定，並期望在網路視訊串流收視服務盛行的時代，電視業者能持續製播優質戲劇節目，帶領台劇復甦，引領風潮。
NCC進一步說明，境內衛星電視頻道，除本國製綜藝節目及本國製綜藝新播時數有明顯上升外，在戲劇、電影（含紀錄片）及兒童節目部分，本國製節目時數減少，而戲劇、電影（含紀錄片）節目之本國製新播時數，亦有減少現象，推測111年尚受新冠疫情影響，導致節目產製量能受限，而影響新播時數表現。
NCC強調，除了在監理面協力打通本國節目於主要時段的播出通路之外，也期盼相關部會及行政法人，透過輔導獎勵措施，及電信業者攜手加入投資，期能透過如「匯聚台流文化黑潮計畫」等獎補助方式，挹注我國無線電視及衛星廣播電視事業自製節目資源活水，以提供國人優質本國節目內容，合力推動讓本國文化能持續發光發熱。