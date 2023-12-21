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「防蛀抗生素」擴大守備範圍！健保放寬7種人塗氟　美齒5招快記

▲健保給付新增65歲以上、糖尿病等7大族群，每90天可塗氟治療1次。（示意圖／新北市政府衛生局提供）
▲健保給付新增65歲以上、糖尿病等7大族群，每90天可塗氟治療1次。（示意圖／新北市政府衛生局提供）

家庭消費中心／綜合報導

預防兒童蛀牙，塗氟是很好的方法，其實成人也可用這招，醫師表示，健保原僅給付兩種成人患者塗氟，日前新增65歲以上、糖尿病等7大族群，每90天可塗氟治療1次，希望號稱「防蛀抗生素」的氟，可以幫助更多人遠離齲齒。

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台北市立聯合醫院中興院區口腔醫學科主治醫師林理堂說，人體內本來就有氟，主要存在於骨骼及牙齒中，而口腔內的氟化物可和牙齒表面結合，增加牙齒對酸的抵抗力，並促使初期脫鈣的牙釉質再礦化。此外，氟化物也能干擾口腔內細菌生長及酸的產生，進而減少齲齒的形成，稱氟為防蛀抗生素，並不為過。

針對塗氟，林理堂說明，是將含氟濃度約22600ppm的氟漆塗在牙齒表面，多餘的部分會用紗布擦掉，即使不慎誤食，也不會過量，不必擔心氟中毒。

林理堂表示，國內塗氟政策原本聚焦6歲以下，每半年可以到醫療院所塗氟，或由牙醫師到幼兒園幫小孩塗氟，但從2023年3月起，健保給付除原有的頭頸部電療患者及口乾症塗氟之外，新增65歲以上、糖尿病、腦血管疾病、血液透析及腹膜透析、使用雙磷酸鹽類或抗骨鬆單株抗體藥物、惡性腫瘤、身心障礙（肢體障礙、慢性精神病、重要器官失去功能）等7大族群，每90天可塗氟治療1次。

除了塗氟，林理堂建議，平常可使用含氟濃度1000～1500ppm的牙膏刷牙，每日至少2次，每次至少2分鐘，並使用含氟濃度約225ppm的漱口水，每日至少1次，每次約10c.c.，都是安全、有效運用氟化物預防蛀牙的方式。

🟡預防蛀牙注意事項

減少糖分攝取，多喝水，多吃富含纖維的食物 

使用含氟濃度1000至1500ppm的牙膏刷牙，每日至少2次， 每次至少2分鐘

除含氟牙膏外，再使用含氟濃度約225ppm的漱口水，每日至少1次，每次約10c.c.

定期更換牙刷

定期檢查口腔、洗牙

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