「防蛀抗生素」擴大守備範圍！健保放寬7種人塗氟　美齒5招快記

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針對塗氟，林理堂說明，是將含氟濃度約22600ppm的氟漆塗在牙齒表面，多餘的部分會用紗布擦掉，即使不慎誤食，也不會過量，不必擔心氟中毒。
林理堂表示，國內塗氟政策原本聚焦6歲以下，每半年可以到醫療院所塗氟，或由牙醫師到幼兒園幫小孩塗氟，但從2023年3月起，健保給付除原有的頭頸部電療患者及口乾症塗氟之外，新增65歲以上、糖尿病、腦血管疾病、血液透析及腹膜透析、使用雙磷酸鹽類或抗骨鬆單株抗體藥物、惡性腫瘤、身心障礙（肢體障礙、慢性精神病、重要器官失去功能）等7大族群，每90天可塗氟治療1次。
除了塗氟，林理堂建議，平常可使用含氟濃度1000～1500ppm的牙膏刷牙，每日至少2次，每次至少2分鐘，並使用含氟濃度約225ppm的漱口水，每日至少1次，每次約10c.c.，都是安全、有效運用氟化物預防蛀牙的方式。
🟡預防蛀牙注意事項
◾減少糖分攝取，多喝水，多吃富含纖維的食物
◾使用含氟濃度1000至1500ppm的牙膏刷牙，每日至少2次， 每次至少2分鐘
◾除含氟牙膏外，再使用含氟濃度約225ppm的漱口水，每日至少1次，每次約10c.c.
◾定期更換牙刷
◾定期檢查口腔、洗牙