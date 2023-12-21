世新廣電系廣播組將更名！廣播與聲音設計組凸顯聲音創作多元性

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世新大學說，隨著傳播科技、聲音產業發展飛速，與多年來的課程改造，突顯出廣播製作領域延展而出的聲音設計多元性，因著開創出8大課程內容，廣播劇、廣播節目、音樂專輯、聲音劇場、有聲書、Podcast、聲音設計、配音配樂等專業領域，豐富多元的聲音創作成效，輝映聲音數位匯流的新趨勢，也因此向教育部申請更名為「廣播與聲音設計組」（Division of Radio and Sound Design），預計114學年開始實施，鏈結世新大學永續經營、培育學生斜槓專業、產學零距離的重要發展目標。
另外，世新大學廣播電視電影學系日前舉辦教師成長社群工作坊，邀請在現場擬聲、聲響探索和音樂融合性有豐富經驗的「嚐劇場」（Bon Appétit Theatre）蒞校分享，吸引系上聲音領域教授群，與近70位對聲音劇場、音效創作有興趣的學生參與，相互交流展演經驗、專業見解與分析。
世新大學表示，正進行「聲音劇場」畢製創作的10多位廣播組學生，將吸取寶貴經驗轉化為優異實力。「聲音劇場」指導教師戚務蒖並於現場公布，繼上一屆在台北文山劇場演出，明年5、6月份的畢製專場，獲得世新產學合作單位「國立傳統藝術中心」贊助支持，將在台北士林的台灣戲曲中心盛大舉行，是世新廣電系「聲音劇場」首次前進到國家級的標準表演廳，讓師生都備受鼓舞。
為充實學生擬音、聲音設計等創意執行，並強化系上教師交流產業經驗，戚務蒖特地邀請嚐劇場團長洪信惠、擬聲音效藝術家（Foley artist）陳晏如與音樂配樂大師卓士堯，針對「聲音劇場暨實驗創作」進行分享。
嚐劇場曾與台灣文博會、新加坡濱海藝術中心等國內外藝術展館合作，長期合作開發現場聲音實驗作品的陳晏如為金鐘獎戲劇節目類「音效設計獎」得主，身兼聲音統籌的卓士堯則曾以製作人、編曲等身分，入圍金鐘獎、金曲獎與金音創作獎，皆為業界知名專家。
世新大學表示，該團隊作品結合擬音（Foley）、無語言偶戲、肢體劇場及光影物件等多様媒材與形式的嚐劇場，來到理論與實務並重的世新大學，除了分享聲音作品、擬音專業、聲音整合及現場執行等經驗，也與世新流行音樂中心合作，使用Behringer X32數位混音控台、Turbosound M12喇叭、Neumann U87電容式麥克風、Shure SM57動圈式麥克風等校內設備，以「跑步機」為範例，展示聲響拆解及組合的細節與流程，帶領學生實作練習。
洪信惠對於此次的工作坊感到驚喜，「我們也在挑戰自己，打破過去的習慣」，她期待更多學生運用新世代的創意，使用聲音、創造聲音，重新思考拿掉視覺輔助，聲音作品可以帶給觀眾多少內容、說多少故事。