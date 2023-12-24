世界籃球日為12月21日！籃球的起源為何　又是由誰創立籃球運動

我是廣告 請繼續往下閱讀
Naismith從一些加拿大兒童用球找到靈感，他從投入桃子筐在加拿大被稱之為「Duck-on-a-Rock」的遊戲中受到啟發，Naismith在11月15日初步構思完成，最早的規則沒有運球，只允許球在球場內傳遞，之後他又編寫了13條籃球規則 ，其中有12條仍然延用至今。
一開始，Naismith將兩個籃子分別釘在健身房內看台的欄杆上，籃筐上沿距離地面3.04公尺，用足球作比賽工具，向籃投擲。投球入籃得1分，按得分多少決定勝負。每次投球進籃後，要爬梯子將球取出再重新開始比賽。之後，逐步將竹籃改為活底的鐵籃，再改為鐵圈下面掛網，經過百年的改進形成了現今的籃球規則。
男子籃球運動在1936年柏林奧運會中正式被列為奧運正式項目，Naismith博士為那屆奧運會籃球項目的前三名頒發了獎牌，獲得前三名的是三個北美球隊：美國隊在室外下雨的場地中戰勝了加拿大隊獲得了金牌，奈史密斯的祖國加拿大獲得了銀牌，而墨西哥隊則獲得銅牌。
女子籃球直到1976年蒙特婁奧運會上才被正式列為奧運項目。之前在1904年聖路易奧運會上舉行過一次籃球表演賽。
今年8月25日，聯合國大會通過決議，宣布12月21日為世界籃球日。FIBA秘書長Andreas Zagklis表示：「我們由衷地為世界籃球日的設立感到驕傲，籃球給世界人民的生活帶來積極影響，感謝聯合國和各界人士對這項運動的認可。」
Naismith的13條籃球規則
- 球員可以用單手或雙手向任何方向扔球。
- 球員可以用單手或雙手向任何方向搶、打球，但絕對不能用拳頭擊球。
- 球員不能帶球走。
- 必須用手持球，而不允許用頭頂、腳踢球。
- 不允許球員用肩撞、手拉、手推、手打、腳絆等方法來對付另一方的隊員。任何隊員違反此規則，第一次被認為是犯規，第二次再犯規，就要被強行停止比賽，直到命中一個球後才能重新上場參加比賽。如果有意傷害對方球員，就要取消他參加整個比賽的資格，且不允許替補。
- 用拳擊球就是違反第3條和第4條規則。
- 如果任何一方連續犯規3次，就要算對方命中一球。連續犯規的意思是指：在一段時間裡，對方隊員未發生犯規，而本方隊員接連發生犯規。
- 如果防守者沒有觸到球或干擾球，當球投入籃內並停留在籃里就算中籃。如果球停在籃筐上，而對方隊員觸動了籃筐，也算命中一球。
- 當球出界，球將由第一個接觸球者扔進場內。若有爭論，裁判員將球扔進場內。擲界外球允許5秒鐘，如果超過5秒鐘，球判給對方。
- 主裁判員是球員的裁判，他有權吹犯規。當某隊連續3次犯規，他將通知副裁判員。他有權宣布取消某隊員的比賽資格。
- 副裁判員是球的裁判，他可決定什麼時候球在比賽中，並要計時、決定球的命中、記錄命中的球數以及承擔通常裁判員應該承擔的責任。
- 比賽在兩個15分鐘內進行，中場休息5分鐘。
- 球命中最多的一方獲勝，如果平局，經雙方隊長的同意，比賽可延至再命中一球為止。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁