▲ Volvo跨足共享車 Line Go自遊租享馭北歐動力SUV

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隨共享汽車服務的普及及其用車彈性的優勢，Volvo國際富豪汽車看中其貼近消費者日常生活的多元及便捷性，今年除與格上租車、SeaLand汽車訂閱平台合作，導入200台XC40、XC60及XC90休旅車，V60、V90 Cross Country 跨界旅行車及S60、S90動感房車等車型進入短租及訂閱車市場外，也與國人最慣用通訊軟體LINE的MaaS平台Line Go合作，將進駐上百台XC40至自遊租共享汽車服務，滿足消費者更多元的出行需求。
Line Go平台擁有380萬會員，為國內最大一站式多元移動服務平台，Line Go自遊租擁有24小時聰明租還的自助取還車服務，只要透過Line Go官方帳號註冊會員，不須另外下載APP，即可利用20秒AI技術審核駕照資格，運用線上支付、透過手機即可在全台超過600個據點，使用24小時原地租還、甲租乙還，雙北地區更有240個以上特約停車場，提供與路邊租還互還的聰明租還服務。
透過Line Go自遊租，消費者不僅可使用車況透明的共享汽車，更可享受Volvo帶來的豪華駕駛體驗，感受Volvo從人出發的造車理念，Volvo XC40兼具時尚、動感的北歐美學設計元素，都會休旅的設定，擁有舒適自在輕盈駕馭的特質，其簡約時尚的車艙設計、先進駕駛輔助科技及Volvo頂級安全防護，搭載嶄新雷神之鎚的T形日行燈，簡約優雅的時尚外型線條，完美詮釋北歐風格、大器安全的品牌特質。
XC40的內裝設計的智慧升級及新一代Google車載資訊娛樂系統，擁有極具巧思車內收納空間，便利就手的隨身小物置放設計，及擁有寬敞車室與挑高視野的純正休旅設定，完全符合國人對休旅車型的喜好。車側的五幅式鋁圈增添俐落風格，與充滿力量感的車身線條，充份展現北歐簡約時尚的特質。心動就即刻出發！用Line Go輕鬆自在體驗VolvoXC40豪華駕馭。