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飄移天王Ken Block雪地專用F-150 RaptorTRAX正在出售 V8引擎配上履帶超兇狠

▲ 飄移天王Ken Block雪地專用F-150 RaptorTRAX正在出售 V8引擎配上履帶超兇狠
▲ 飄移天王Ken Block雪地專用F-150 RaptorTRAX正在出售 V8引擎配上履帶超兇狠

Carture 車勢文化

飄移甩尾界的天王Ken Block因為一次雪上摩托車意外過世，而他生前擁有的車輛也成為了不少車迷的收藏逸品，現在超重度改裝的福特Ford F-150 RaptorTRAX正在販售中，這輛車四個車輪都已經去除，全部改採用履帶系統，並且擁有V8機械增壓動力心臟，就算在雪地也可以快速奔馳，只不過要價19.5萬美金，折合台幣約603.6萬元。

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Ken Block先前所擁有的F-150 RaptorTRAX正在販售中，爆改之後成雪地行駛利器，要價19.5萬美金。
Ken Block先前所擁有的F-150 RaptorTRAX正在販售中，爆改之後成雪地行駛利器，要價19.5萬美金。
這輛車是Ken Block生前所擁有的大改車款，原本的基礎是一輛2009年的Ford福特F-150大型皮卡，而改裝之後有一個超酷的名稱「RaptorTRAX」，這是專為雪地所設計的車輛，由一家位於美國猶他州的改裝廠SVC Offroad操刀，將四顆車輪都使用特製的履帶系統取代，而改裝成履帶之後不只是在雪地非常適用，像是砂石、泥淖這類抓地力低的路面都很合適，當然如果你是要穿越岩石地形的話，車輛其實也可以換回原本的輪胎，只不過安裝需要一點時間就是了。

而除了履帶系統之外，這輛車也裝上了全新的懸吊阻尼，並且配置SVC特製的上下支臂，車底也有護板保護，而輪拱也透過玻璃纖維材料再製，更重要的是原本的5.4升V8引擎被移除了，換上6.2升V8動力，並且加上Whipple機械增加系統，擁有650匹的最大馬力並且搭配6速自排變速箱以及四驅系統行駛，此外還可以發現後方貨斗裝上了防滾籠以及兩張座椅相當特別，另外還有防水的外部音響系統，當然鉸鏈也是不可或缺的存在，諸多額外的燈組也讓車輛看起來更加兇悍，只不過要擁有這輛車並不容易，因為他要價19.5萬美金，折合台幣約603.6萬元，不過這輛車絕對是越野車壇中難見其二的存在。

換裝履帶系統之後變得非常特別，但如果車主想要換回輪胎也是可以的。
換裝履帶系統之後變得非常特別，但如果車主想要換回輪胎也是可以的。
額外的燈具讓車輛看起來更加兇悍，如果在雪地受困看到這樣的車來救援應該會感到非常安全。
額外的燈具讓車輛看起來更加兇悍，如果在雪地受困看到這樣的車來救援應該會感到非常安全。
車側看去可以發線車輛加高非常多，而其實底盤部分也下了很多功夫。
車側看去可以發線車輛加高非常多，而其實底盤部分也下了很多功夫。
整體懸吊系統都經過特殊調整，才有辦法應付這麼高的底盤設計。
整體懸吊系統都經過特殊調整，才有辦法應付這麼高的底盤設計。
整個輪拱也為了要配合履帶系統而有所更動，採用玻璃纖維重新打造。
整個輪拱也為了要配合履帶系統而有所更動，採用玻璃纖維重新打造。
貨斗上面還有兩張椅子，並且加上了防滾籠來保護乘坐的人。
貨斗上面還有兩張椅子，並且加上了防滾籠來保護乘坐的人。
這兩張椅子看起來真的非常特別，讓人好奇坐起來會有什麼感覺。
這兩張椅子看起來真的非常特別，讓人好奇坐起來會有什麼感覺。
動力部分換上了6.2升V8機械增壓引擎，擁有650匹的最大馬力。
動力部分換上了6.2升V8機械增壓引擎，擁有650匹的最大馬力。

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