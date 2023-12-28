▲ 飄移天王Ken Block雪地專用F-150 RaptorTRAX正在出售 V8引擎配上履帶超兇狠

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這輛車是Ken Block生前所擁有的大改車款，原本的基礎是一輛2009年的Ford福特F-150大型皮卡，而改裝之後有一個超酷的名稱「RaptorTRAX」，這是專為雪地所設計的車輛，由一家位於美國猶他州的改裝廠SVC Offroad操刀，將四顆車輪都使用特製的履帶系統取代，而改裝成履帶之後不只是在雪地非常適用，像是砂石、泥淖這類抓地力低的路面都很合適，當然如果你是要穿越岩石地形的話，車輛其實也可以換回原本的輪胎，只不過安裝需要一點時間就是了。
而除了履帶系統之外，這輛車也裝上了全新的懸吊阻尼，並且配置SVC特製的上下支臂，車底也有護板保護，而輪拱也透過玻璃纖維材料再製，更重要的是原本的5.4升V8引擎被移除了，換上6.2升V8動力，並且加上Whipple機械增加系統，擁有650匹的最大馬力並且搭配6速自排變速箱以及四驅系統行駛，此外還可以發現後方貨斗裝上了防滾籠以及兩張座椅相當特別，另外還有防水的外部音響系統，當然鉸鏈也是不可或缺的存在，諸多額外的燈組也讓車輛看起來更加兇悍，只不過要擁有這輛車並不容易，因為他要價19.5萬美金，折合台幣約603.6萬元，不過這輛車絕對是越野車壇中難見其二的存在。