四川醫護窗邊抗議、官方否認為討薪！遭譏：不然是擦玻璃看風景嗎

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儘管官方強調，經過核實，所謂的「維權、討薪」說法不屬實，已立即組成專班調查，後續也會充分收集相關醫護人員的意見和建議，但許多中國民眾並不信，直言：「衛健委這是把大眾的智商壓在地上摩擦」，譏諷道：「有十多名醫護人員實在太熱了，為了保護病人，又不能關空調，所以集體坐在窗台上納涼」、「年底了，醫護人員在打掃衛生、擦玻璃」、「一看就是造謠，我們穩中向好，怎麼可能發生這種事？一切責任都在美方」。
還有中國民眾在留言區披露：「女友就是四川某縣醫院的醫師，23年開始每個月拖欠工資，偶爾給發點工資，就是不結算，一個大醫院不給交社保就算了，還動不動拖欠工資」、「要是換管理漲了待遇，誰沒事會鬧，說白了還是待遇問題」、「討薪影響的只是幾個月或1年待遇，換編制可是影響後半輩子，是不是比討薪更揪心」。
也有人質疑，醫院怎麼可能付不起薪水，引來其他人紛紛回應：「你是真不知道，很多醫院都是發不出薪水了，這是你沒看到而已，大部分醫院的醫生還挺能忍」、「會，連三甲都差點倒閉了，政府撥錢扶起來」、「好多開始自負盈虧了」。
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