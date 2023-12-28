太魔性！日女高中生跳「TikTok舞」　18秒影片吸引18萬網友狂點讚

四川醫護窗邊抗議、官方否認為討薪！遭譏：不然是擦玻璃看風景嗎

▲中國四川省遂寧市近日傳出有醫護人員集體坐窗邊抗議，儘管官方聲稱與欠薪無關，但許多中國民眾都質疑原因並不單純。（圖／翻攝自微博）
▲中國四川省遂寧市近日傳出有醫護人員集體坐窗邊抗議，儘管官方聲稱與欠薪無關，但許多中國民眾都質疑原因並不單純。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國四川省遂寧市，12月26日下午傳出有醫護人員集體坐在窗邊，威脅要以跳樓來捍衛自身權益，引發熱議，儘管當地衛生健康委員會，已否認網傳的「討薪」說法，但許多中國民眾並不買單，甚至譏諷：「難不成是在擦玻璃、看風景嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合中媒報導，官方宣稱，事發地點為遂寧市鎮江寺社區健康服務中心，由於該中心正在進行「管理權限調整」，部分醫護人員對劃轉調整事宜有異議，才會有相關舉動，官方已介入並充分溝通，醫護們都已回到各自崗位。

儘管官方強調，經過核實，所謂的「維權、討薪」說法不屬實，已立即組成專班調查，後續也會充分收集相關醫護人員的意見和建議，但許多中國民眾並不信，直言：「衛健委這是把大眾的智商壓在地上摩擦」，譏諷道：「有十多名醫護人員實在太熱了，為了保護病人，又不能關空調，所以集體坐在窗台上納涼」、「年底了，醫護人員在打掃衛生、擦玻璃」、「一看就是造謠，我們穩中向好，怎麼可能發生這種事？一切責任都在美方」。

還有中國民眾在留言區披露：「女友就是四川某縣醫院的醫師，23年開始每個月拖欠工資，偶爾給發點工資，就是不結算，一個大醫院不給交社保就算了，還動不動拖欠工資」、「要是換管理漲了待遇，誰沒事會鬧，說白了還是待遇問題」、「討薪影響的只是幾個月或1年待遇，換編制可是影響後半輩子，是不是比討薪更揪心」。

也有人質疑，醫院怎麼可能付不起薪水，引來其他人紛紛回應：「你是真不知道，很多醫院都是發不出薪水了，這是你沒看到而已，大部分醫院的醫生還挺能忍」、「會，連三甲都差點倒閉了，政府撥錢扶起來」、「好多開始自負盈虧了」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

中國又傳高官收賄！山東艦總指揮胡問鳴貪污近3億　一審重判13年

中國「除夕不放假」遭罵翻！國務院「鼓勵安排休息」　再引民怨

中國留學生巴黎遇台情侶　遭回一句秒愣：遇到台獨算我自討沒趣

中國象棋高手捲「肛珠作弊」奪冠爭議！疑飯店退房留穢物遭爆料

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選