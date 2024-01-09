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蘋果「1明星產品」賣不出去！傳庫存堆滿　影響下一代推出

▲近日有外媒揭露，AirTag產能過剩，目前在零售商店與倉庫中堆滿現貨，導致蘋果推遲第二代的上市日期。（圖／擷取自Pixabay）
▲近日有外媒揭露，AirTag產能過剩，目前在零售商店與倉庫中堆滿現貨，導致蘋果推遲第二代的上市日期。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

蘋果公司（Apple）於2021年推出物件追蹤器AirTag後，因體積小巧，且單顆售價千元有找，受到果粉喜愛，然而，根據外媒《彭博社》最新報導揭露，AirTag 2問世時間大約會落在2025年，不急著於今年推出的其中一個原因是，蘋果內部在AirTag上的產能過剩，目前在零售商店與倉庫中堆滿現貨，導致蘋果推遲了AirTag2的上市日期。

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▲（圖／擷取自蘋果官網）
▲AirTag自2021年問世至今，遲遲不見第二代推出。（圖／擷取自蘋果官網）
蘋果產品AirTag為物品追蹤器，只要使用者在iPhone、iPad或iPod touch上設定AirTag，並將AirTag綁在要追蹤的物品上，如手機、錢包、鑰匙、行李箱等，就能隨時追蹤物品足跡，增加使用便利性及避免遺失物品為其2大用途。

AirTag自2021年問世至今，遲遲不見第二代推出，為媒報導指出，AirTag所搭載的搜尋定位功能強大，在市場上幾乎沒有任何競爭對手可比擬，不過此產品在蘋果內部竟出現產能過剩的情形，眾多直營門市的倉庫及後備倉庫堆滿等待銷售的AirTag，這也影響官方決定延後AirTag第二代的上市時間。

除了銷售狀況之外，AirTag因為過於詳細的紀錄足跡而引發的「隱私權」爭議問題仍尚待解決，甚至被用來犯罪，蘋果目前已經積極尋找解決辦法，更與 Google 聯手制定規則，打造健全的隱私保護功能。

有傳言指出，AirTag 2內建第二代U2超寬頻無線晶片，搜尋距離與精準度有望獲得提升，若透過 iPhone 15進行搜尋的話，可達至少60公尺的搜尋範圍。

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