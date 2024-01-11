加熱菸殺傷力報告出爐！毒物入體量是紙菸4.5倍　專家：想戒更難

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世衛指出，菸商設計加熱菸的目的，是以類似紙菸提供尼古丁的速度和濃度，以吸引現有吸菸者持續使用加熱菸，但健康危害可能更強，例如在一項尼古丁藥物動力學研究中，大鼠暴露於1根加熱菸柱產生的氣溶膠中1.5~5分鐘後，血中尼古丁濃度甚至是暴露於紙菸煙霧中的4.5倍。
此外，在藉由使用加熱菸戒除紙菸的研究上，現有數據並未顯示使用加熱菸的吸菸者能戒掉紙菸，多數人反而成為紙菸與加熱菸雙重使用者，整體使用菸草產品產生的健康風險並未降低。
加熱菸排放物含「甲醛、亞硝胺」等有毒物
國健署指出，加熱菸排放煙霧含有尼古丁，除易致成癮外，對發育中的大腦影響力更大，會波及專注、學習、情緒、衝動控制等，也會危害孕婦及發育中胚胎，且除尼古丁外，加熱菸排放物還含有甲醛、乙醛、亞硝胺等有毒物，健康威脅大。
根據世衛報告，目前對市場上加熱菸研究仍有限，未來卻可能會出現更多含尼古丁的相關產品，而多數菸商持續透過行銷策略來吸引消費者，特別針對年輕人，其話術例如健康風險低於紙菸、能減少二手菸與異味等，甚至會遊走法規邊緣開設專門零售店，危害公眾健康。
青少年使用率1.4%！衛福部未核準任何加熱菸上市
國健署表示，依據該署2021年青少年吸菸行為調查，青少年族群的加熱菸使用率為1.4%，提醒青少年謹慎小心，勿遭菸商欺騙，或因其他人推薦而使用，也重申目前未有經衛福部核定通過上市的加熱菸產品，依菸害防制法規定，不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告或使用，旅客也不得從國外攜帶入境，違者將遭重罰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！