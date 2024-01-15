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諾魯突襲與我斷交外交部怒轟中國　學者：不能排除還有動作

▲諾魯（右三）宣布與我國斷交。（圖／記者邱新博，2024.01.15）
▲諾魯（右三）宣布與我國斷交。（圖／記者邱新博，2024.01.15）

記者邱新博／台北報導

我國剛完成大選，友邦諾魯今（15）日突襲式與我國斷交，外交部政務次長田中光於斷交記者會中直轟中國卑鄙並譴責。分析，諾魯一案不能排除中國是針對13日的大選結果的報復，也不能排除是否為單一個案，更不能排除在5月20日總統就職前還有沒有動作。另有學者表示，這也是賴清德政府上任後馬上要面臨的挑戰，如果帶領台灣守住或甚至突圍，都是賴政府的功課。

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淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中表示，諾魯一案不能排除中國可能是針對13號的大選結果，且應該早就有一些想動的目標，這不會是突然發生的，用常理判斷應該是有佈局一段時間，甚至到五月份，是不是唯一一個中國要出手的國家也很難說，此外，北京施壓手法多變，會是一套組合全，外交、經濟甚至最不想看到的軍事領域，可以預見的是未來挑戰還會更多。

李大中說，雖然目前美中關係較為緩和，雙方有共識要做風險控管，但台灣議題仍是美中問題最為核心的敏感的一塊，北京更從來沒有對於台灣議題鬆手，李大中判斷，所以選在今天動手，一方面在兩岸關係中凸顯對台灣的重視程度，二方面也在警告賴清德政府。

東海大學政治系教授邱師儀表示，諾魯是議會制的共和國，所以國家元首也就是總統要去聽國會的多數意見，即便外交部說換了新總統亞定會比較好，但現在看來就是台諾的邦誼敵不過諾魯國家的財政缺口。當然，諾魯的斷交也一定會面臨到美國以及鄰居澳洲的壓力。

邱師儀說，現在已經進入21世紀，傳統的金援外交、小國外交的策略應該要轉而經營大國外交，因為目前有小國的邦交國承認，但對於台灣參與國際組織的效用不大，當然，有國家能幫台灣發聲是最好的狀況，但從基本上國際組織中，北約、聯合國等，都還是看美國在出錢；「諾魯一案看起來，中國想奪走台灣邦交國的手法絕對不會是單一個案，陸陸續續還是有可能發生。」

邱師儀表示，這對於賴清德政府也起到提醒作用，國際情勢是如此嚴峻，更甚至可以把外交戰當成兩岸戰爭在打，對於邦交國被斷到0個或是任何的保全做法都要有所準備，「甚至是絕處逢生」，所以賴清德之後是否能率領台灣守住邦交國，或甚至是外交突圍，都是賴政府未來要面臨的功課。

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