施明德肝癌辭世！曾籲民眾防肝病 肝基會揭黃金搶救時機
民進黨前主席施明德在2023年底傳出肝癌復發，今（15）日與世長辭，享壽83歲，其生前曾多次以自身肝病經驗、呼籲民眾關注肝病防治。肝基會晚間表示，早期發現肝病、積極配合治療，是避免肝病惡化為肝癌的重要關鍵，腹部超音波也有助於及早發現肝癌，呼籲有B、C型肝炎患者至少每半年接受一次腹部超音波檢查。
記者林志怡／台北報導
肝基會說明，台灣自1984年開始對新生兒施打B型肝炎疫苗，因此目前39歲以下的民眾大多受到疫苗保護，但39歲以上的民眾仍有不小的比例屬於B型肝炎帶原者，需要積極治療、或是透過藥物控制，避免病情惡化、出現肝硬化或肝癌。
另一方面，C型肝炎也是肝癌的重大風險因子之一，尤其需要注意通過血液、粘膜等傳播方式，高風險族群包括HIV／愛滋感染、洗腎患者、共用針頭者等，衛福部國健署也積極對相關風險族群進行篩檢。
但肝病早期往往沒有症狀，發展為肝癌後也一樣很難發現，因此肝基會呼籲民眾，如果本身是B、C型肝炎患患者，至少每半年接受一次腹部超音波檢查，也建議年滿40歲以上民眾，每年都應該養成做腹部超音波檢查的習慣，及早發現、及早治療，是避免遺憾的關鍵。