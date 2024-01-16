夢幻工讀！大學妹鍾愛「小編、Showgirl」　男大生最想當YTer

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同樣在可複選狀況下，女大學生夢幻工讀缺的前五名，主要依序是：粉專小編(36.9%)、拍照、廣告女模(34.9%)、展場SG、PG(31.2%)，以及家教(28.8%)、遊戲實況主(26.7%)，六到十名又分別為：YouTuber(24.7%)、餐廳服務生(22.4%)、飲料店人員(21.2%)，以及診所助理(19.6%)、臨時演員(18%)。
綜觀上述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，大學生計畫寒假打工，仍是經濟考量優先於職涯考量；加上受惠邊境解封、疫情降級後，所帶動的報復性消費潮效應，預期內需產業的打工機會，勢必較去年明顯增加，更有利於學生找到工讀職缺。
楊宗斌指出，畢竟之前曾飽受疫情衝擊，現在又處於通膨時代，學生們的父母或長輩，可能苦無調薪或跳槽機會，甚至放無薪假、遭裁員波及，導致大學生被迫提早獨立，需要利用課餘時間打工來分擔家計，或者自行負擔生活開銷；特別是私立院校的學生們，學費、學貸壓力更大，因此工讀意願更高。
楊宗斌也建議大學生，眼光要放遠一點，可以找與科系相關的工讀缺，讓這份經歷替未來的履歷加分；還有像是YouTuber、小編、直播主持(拍賣)這類工作，吸引越來越多學生投入，倘若在畢業之前，就能培養好社群經營能力，確實有助於求職，畢竟也有越來越多企業投入數位轉型行列，想急徵新血加入。