尋找美美！名字2個「美」可抵1000元 「一條件」萬元客房免費住
美侖商旅為慶祝5周年慶，推出「呼叫美美」專案，名字中有「美」字，不論是美侖、美德、美玲、美人(同音亦可)，即可以一字折500元、兩字折1000元，名字連中三字則本人免費入住景緻客房一晚(價值1萬3200元) 。長榮桂冠酒店(基隆)則推出各住宿者姓名中有「春、天、來、基、隆、其、樂、隆、龍、精、彩、絕、倫」(可同音不同字)，電話預訂1月及2月住宿，入住山景雙人房只要2,900元起(不含早餐) 。
記者葉盛耀/綜合報導
美侖飯店集團旗下輕奢品牌「美侖商旅」為慶祝5周年慶，飯店推出呼叫美美專案，名字中有「美」字，不論是美侖、美德、美玲、美人(同音亦可)，即可以一字折500元、兩字折1000元，名字連中三字則本人免費入住景緻客房一晚(價值13200元) ，此專案不分平假日每日限量5間，適用入住日期為即日起-2024年2月28日)，優惠限每人使用一次，入住時須出示身分證或健保卡，方案僅適用官網或電話訂房。
另外，美侖商旅館內「CAFE49」全日餐廳同享生日喜悅，每週一晚間17:30~20:30出示身分證或健保卡名字有「美侖」兩字，即可免費兌換一客松露蕈菇起司燉飯(價值572元) ，每日限量3名，周年慶期間凡點用套餐消費滿500元以上餐廳現場另提供好運滾滾來遊戲人人有獎，滾球數字越大現金折扣越多(以上優惠限內用且恕無法與其它優惠併用，2月9日~2月14日不適用)。
另外，長榮桂冠酒店(基隆)則推出各住宿者姓名中有「春、天、來、基、隆、其、樂、隆、龍、精、彩、絕、倫」(可同音不同字)，電話預訂1月及2月住宿，即可享房型定價23折起的優惠，入住山景雙人房2,900元起(不含早餐)，若需加購早餐，還享有買一送一，只要加1客早餐費用620元，兩人可前往用餐。且在餐飲的部分平假日推出天天都能點的「午茶套餐」，享受4款甜點、布蕾、餅乾及1杯飲品，也只要380元(房客免加收一成服務費)。