▲營養師推這種香料降膽固醇效果最好！　專家曝「1小撮」就有驚人功效

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營養師推薦肉桂具有非常好的降膽固醇效果。（圖／Shutterstock）
肉桂降膽固醇效果最好肉桂，學名Cinnamomum zeylanicum，來自於肉桂樹的樹皮，含有肉桂醛、肉桂酸等化合物，對降低血糖和膽固醇，減少炎症均有療效。2019年一項在《臨床營養》發表的系統回顧顯示，肉桂還含有如茶黃素和原花青素等抗氧化和抗炎生物活性物質。
研究顯示，肉桂在降低低密度脂蛋白（LDL，俗稱壞膽固醇）和三酸甘油酯（脂肪）方面特別有效。一項2017年發表在《健康與脂質》期刊的小型隨機對照試驗發現，每天攝取3克肉桂補充劑的代謝症候群患者，在體重、腹部脂肪、總膽固醇、三酸甘油酯、LDL和血壓等方面均有顯著降低。
此外，2022年在《生理學前沿》發表的一項綜合分析和系統評價，研究了15個隨機臨床對照試驗，涉及1,020名2型糖尿病患者，這些患者每天服用1至6克的肉桂粉或肉桂提取物，研究發現與安慰劑相比，服用肉桂的組別在LDL膽固醇和三酸甘油酯水平上有所降低。
營養師推薦肉桂具有非常好的降膽固醇效果。（圖／Shutterstock）
然而，專家也提醒，肉桂補充劑的研究結果並不一致，原因在於不同的研究設計、受試人群和肉桂的使用劑量或形式。因此，肉桂應作為生活方式調整、高纖飲食、規律運動、充足睡眠和必要時減重的輔助手段，而非替代療法。
肉桂粉每天1/4～1茶匙就好在日常飲食中，每天攝取1/4至1茶匙的肉桂粉即可。需要注意的是，Cassia肉桂中的香豆素含量較高，如果攝取過量可能會影響肝臟，建議選擇斯里蘭卡肉桂。肉桂不僅可以加入烘焙食品、咖啡、鬆餅糊或希臘優格中，還可以用於調味辣椒、湯、燉菜，或作為蛋白質食品的幹摩擦料，甚至用肉桂樹皮泡茶。
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