手抖不停！8旬老翁寫不了字　「打斷神經迴路」重新執筆

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李政家解釋，台灣約有40萬人深受原發性顫抖症所苦，比巴金森氏症還要更加常見，其中半數具有家族病史；患者因為神經退化、身體不同部位會出現持續性的顫抖，且該病徵可能發生在各個年齡，不僅限於老年人，約有10萬人的日常生活更受到嚴重影響，穿衣、簽名、喝水可能都是極大的挑戰。
原發性顫抖症通常會先使用藥物治療，若症狀仍無法控制，則會考慮進行手術處置。李政家說明，較常見的手術包括丘腦切開術、深部腦刺激術（DBS），以及「磁振導航聚焦超音波」等，前兩者都屬於開腦手術，雖治療效果良好，但許多患者忌憚開腦、也不希望在體內安放電極。
李政家說，被稱為「神波刀」的「磁振導航聚焦超音波」是一種非侵入性的無創精準治療手術，通過1024條超音波探頭、配合磁振造影監測，達到特定部位增溫，破壞引起顫抖症狀的關鍵腦部局部部位，藉此解除患者的顫抖症狀，通常在3小時的手術後，患者的症狀就能明顯改善。
不過，李政家說，如果患者的頭骨密度不平均，超音波在通過的過程中，會造成頭骨發熱情況，因此此類病患無法接受手術；且手術對於精確度要求極高，1毫米的誤差就可能造成患者在術後出現其他運動傷害，仍有相當的風險。
李政家也提到，如果患者兩手都有顫抖症狀，通常會先治療慣用手一側，並不會在一次手術中，就直接把左右兩邊的顫抖症狀解決，避免手術後出現其他嚴重後遺症，如走路不平衡、肢體動作更加不對稱等，且該手術目前仍屬自費手術。