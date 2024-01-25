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手抖不停！8旬老翁寫不了字　「打斷神經迴路」重新執筆

▲83歲的劉先生因「原發性顫抖症」，手部出現嚴重顫抖情況，經過手術治療後，已經能恢復持筆寫字。（圖／記者林志怡攝，2024.01.25）
▲83歲的劉先生因「原發性顫抖症」，手部出現嚴重顫抖情況，經過手術治療後，已經能恢復持筆寫字。（圖／記者林志怡攝，2024.01.25）

記者林志怡／台北報導

生活中有不少機會需要民眾簽下自己的名字，但83歲的劉先生因「原發性顫抖症」，手部出現嚴重顫抖情況，無法持筆寫字、也無法自行夾菜進食，直到接受北榮「神波刀」治療、打斷顫抖神經迴路，才讓他的症狀大幅改善。北榮神經外科主治醫師李政家則進一步指出，該療法也可以應用於巴金森氏症與癲癇，更有望應用於強迫症、憂鬱症等疾病治療。

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劉先生說，手抖的困擾已經跟著他長達40多年，他無法拿筆、無法夾菜，也因為怕丟臉，不敢跟團一起去旅遊，就怕在飯桌上引人側目，一直到醫師建議他做「神波刀（磁振導航聚焦超音波）」手術，他在住院3天、接受3小時的手術後，終於可以好好地拿筆寫字、自己夾菜。

李政家解釋，台灣約有40萬人深受原發性顫抖症所苦，比巴金森氏症還要更加常見，其中半數具有家族病史；患者因為神經退化、身體不同部位會出現持續性的顫抖，且該病徵可能發生在各個年齡，不僅限於老年人，約有10萬人的日常生活更受到嚴重影響，穿衣、簽名、喝水可能都是極大的挑戰。

原發性顫抖症通常會先使用藥物治療，若症狀仍無法控制，則會考慮進行手術處置。李政家說明，較常見的手術包括丘腦切開術、深部腦刺激術（DBS），以及「磁振導航聚焦超音波」等，前兩者都屬於開腦手術，雖治療效果良好，但許多患者忌憚開腦、也不希望在體內安放電極。

李政家說，被稱為「神波刀」的「磁振導航聚焦超音波」是一種非侵入性的無創精準治療手術，通過1024條超音波探頭、配合磁振造影監測，達到特定部位增溫，破壞引起顫抖症狀的關鍵腦部局部部位，藉此解除患者的顫抖症狀，通常在3小時的手術後，患者的症狀就能明顯改善。

不過，李政家說，如果患者的頭骨密度不平均，超音波在通過的過程中，會造成頭骨發熱情況，因此此類病患無法接受手術；且手術對於精確度要求極高，1毫米的誤差就可能造成患者在術後出現其他運動傷害，仍有相當的風險。

李政家也提到，如果患者兩手都有顫抖症狀，通常會先治療慣用手一側，並不會在一次手術中，就直接把左右兩邊的顫抖症狀解決，避免手術後出現其他嚴重後遺症，如走路不平衡、肢體動作更加不對稱等，且該手術目前仍屬自費手術。

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